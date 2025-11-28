"رويترز": الرئيس الأوكراني يقول إن مدير مكتبه أندريه يرماك أعلن استقالته

أفادت وكالة "رويترز"، بأن "​الرئيس الأوكراني​ فلاديمير زيلينسكي يقول إن مدير مكتبه أندريه يرماك أعلن استقالته".

وكانت قد فتشت سلطات مكافحة الفساد في أوكرانيا اليوم الجمعة منزل أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على خلفية فضائح مالية في قطاع الطاقة.

ويرأس يرماك فريق التفاوض الأوكراني الذي يحاول التوصل إلى تفاهمات، وقد أكد يرماك أن "شقته جرى تفتيشها"، وقال إنه يتعاون بشكل كامل.

وقال إنّ "هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة المتخصصة بمكافحة الفساد يُجريان تحقيقات في منزلي. لا يواجه المحققون أي عقبات"، وقد مُنحوا "حق الوصول الكامل إلى شقتي".

وأضاف أنّ محامِيه "موجودون في المكان ويتعاونون مع جهات إنفاذ القانون"، مؤكدا تعاونه "الكامل" مع المحققين.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الهيئتان المعنيتان بمكافحة الفساد فتح تحقيق شامل في ما أثير عن مخطط رشى بقيمة 100 مليون دولار في شركة الطاقة النووية الحكومية والذي تورط فيه مسؤولون كبار سابقون وشريك تجاري سابق لزيلينسكي.