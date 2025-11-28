السفير البريطاني ووزيرة البيئة افتتحا "درب الملك تشارلز الثالث" لإعادة التشجير في محمية الشوف

افتتح السفير البريطاني في لبنان، هايمش كاول ووزيرة البيئة تمارا الزين "​درب أرز الملك تشارلز الثالث​"، وهي مبادرة جديدة لإعادة التشجير والسياحة البيئية في محمية الشوف للمحيط الحيوي.

تمت تسمية الدرب تخليداً لتتويج جلالة الملك تشارلز الثالث في أيار 2023 ويضم 96 شجرة أرز مزروعة احتفاءً بالصداقة بين المملكة المتحدة ولبنان. ويعكس الدرب التزام المملكة المتحدة الدائم بدعم قدرة لبنان على الصمود البيئي.

تم تمويل المشروع من صندوق الدبلوماسية المناخية التابع للحكومة البريطانية، الذي يدعم القيادة العالمية في العمل المناخي ويكرّس جهوده لمساعدة الدول الشريكة على اعتماد حلول للطاقة المستدامة.

ولفت كاول، الى أن "درب أرز الملك تشارلز الثالث يمثل رمزاً قوياً للصداقة الدائمة بين المملكة المتحدة ولبنان. ويعكس التزامنا المشترك بالعمل المناخي والتنوع البيولوجي والحفاظ على التراث الطبيعي المميز للبنان. ومع تطلعنا إلى المستقبل، يبقى هذا المسار شاهداً حياً على شراكتنا وجهودنا المشتركة لبناء مستقبل أكثر خضرة وصلابة."

وأشارت وزيرة البيئة تمارا الزين، الى أننا "نحن فخورين بالشراكة مع المملكة المتحدة في هذه المبادرة ذات المعنى العميق. فشجرة الأرز ليست مجرد شجرة لبنان الشامخة، بل هي رمز للأمل والصمود. إن درب أرز الملك تشارلز الثالث يعزز تعاوننا البيئي ويبرز التزام لبنان بإعادة التشجير والمرونة المناخية. نشكر المملكة المتحدة على دعمها المستمر."