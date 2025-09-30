شكرا لقرائتكم خبر اختتام منافسات الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا للأوتوكروس 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا للأوتوكروس 2025م، التي أقيمت في الجنادرية بالرياض، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ودعم من وزارة الرياضة وبالتعاون مع الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، ونادي منظمي السباقات السعودي.

وفي ختام المنافسات، توج الرئيس التنفيذي لإدارة التسويق والتواصل في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عمار العمرو، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مختلف الفئات.

وشهدت الجولة مشاركة 87 متسابقا ومتسابقة يمثلون نخبة السائقين في المملكة والمنطقة، توزعوا على 10 فئات تنافسية، إضافة إلى فئة مخصصة للسيدات ما أضفى طابعا تنافسيا كبيرا على مجريات السباق.

وانطلقت فعاليات اليوم الثاني من البطولة باجتماع فني جمع السائقين مع مدير السباق لمناقشة التعليمات والإجراءات التنظيمية قبل أن تنطلق التجارب الحرة التي مهدت لبدء المنافسات الرسمية، والتي أسفرت عن تألق السائق مصطفى العطاري، الذي نجح في تسجيل أسرع زمن 53 ثانية و314 جزءا من الثانية، ليحقق المركز الأول في الترتيب العام، وحل عبدالله قباني في المركز الثاني بزمن 55 ثانية و889 جزءا من الثانية، فيما جاء أحمد بن خنين ثالثا في الترتيب العام بزمن 57 ثانية و266 جزءا من الثانية.

وفي فئة G1، حصل ماجد المزيني على المركز الأول، بعد أن أنهى السباق بزمن دقيقة واحدة، و05 ثوان و573 جزءا من الثانية، متقدما على سعيد الغامدي الذي حل ثانيا، فيما جاء حازم الحربي في المركز الثالث. وبعد أداءه اللافت في فئة G1 بلس، توج زيد المصري بالمركز الأول، بزمن دقيقة واحدة و06 ثوان و379 جزءا من الثانية، تلاه البراء حكيم في المركز الثاني، وجاءت السائقة ريم العبود في المركز الثالث، وفي فئة G2 أحرز السائق هشام البديع المركز الأول، بزمن دقيقة واحدة، و04 ثوان و579 جزءا من الثانية، بينما جاء نواف الجبهان في المركز الثاني وعبدالعزيز الغامدي ثالثا.

وفي فئة G3، تمكن الوليد بن زكي من تحقيق المركز الأول، بزمن دقيقة واحدة، و03 ثوان و252 جزءا من الثانية، يليه عبدالعزيز الفضيلي في المركز الثاني، فيما جاء على الخضير في المركز الثالث، وفي فئة G4 تمكن عمر الديني من تحقيق المركز الأول، بزمن دقيقة واحدة و554 جزءا من الثانية، وجاء خالد المطيري في المركز الثاني، ثم الأمير سلطان بن تركي بن سلطان في المركز الثالث، كما تمكن محمود عابد من حصد المركز الأول في فئة G4 بلس بعد أن أنهى السباق بزمن 59 ثانية و075 جزءا من الثانية، متقدما على سليمان الصهيل الذي جاء في المركز الثاني، ورافع سليم في المركز الثالث.

وفي فئة G5 حقق عبدالله الخريجي المركز الأول، بزمن دقيقة واحدة و01 ثانية و154 جزءا من الثانية، وجاء سلطان حمدي ثانيا، وعبدالمجيد الزهراني ثالثا، وفي فئة G5 بلس حجز سلطان كايلو المركز الأول بزمن بلغ 59 ثانية و547 جزءا من الثانية، فيما جاء الأمير عبدالعزيز بن سعود بن تركي في المركز الثاني، تلاه ريان قشقري في المركز الثالث.

وفي فئة G6 تمكن يزيد الصهيل، من تحقيق المركز الأول، بزمن 58 ثانية و293 جزءا من الثانية، وحل أحمد القايدي ثانيا، وأحمد باجنيد ثالثا، وفي فئة G7 حقق مصطفى العطاري المركز الأول بزمن 53 ثانية و314 جزءا من الثانية، وجاء عبدالله قباني، وأحمد بن خنين في المركزين الثاني والثالث على التوالي، وفي فئة السيدات تمكنت ريم العبود من تحقيق المركز الأول، بعد أن أنهت السباق بزمن دقيقة واحدة و06 ثوان و713 جزءا من الثانية، وجاءت مشاعل الهويش في المركز الثاني، ثم إيناس عبطيني في المركز الثالث.

وتتكون بطولة السعودية تويوتا للأوتوكروس من 3 جولات تقام في مدن مختلفة بالمملكة، وتشكل منصة مثالية لاستعراض قدرات السائقين ومهاراتهم في بيئة آمنة وتنافسية، كما تسهم البطولة في تعزيز حضور رياضة المحركات محليا وترسيخ ثقافتها، من خلال تحفيز المواهب الوطنية على خوض التحدي والانخراط في هذا القطاع الرياضي الحيوي.