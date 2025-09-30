شكرا لقرائتكم خبر 399 عملا فنيا في معرض «احتمالات للفن لا تنتهي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبرز المعرض الفني «احتمالات للفن لا تنتهي - 30*30 سم» في نسخته السادسة بجمعية الثقافة والفنون بالدمام فعالياته المتنوعة، بمشاركة 133 فنانا وفنانة من 25 مدينة سعودية، بحضور تجاوز 1000 شخص من مختلف فئات المجتمع، والمهتمين بهذا الفن.

ويتوزع بين ساحات المعرض 399عملا فنيا، بلوحات ورسومات متنوعة تحمل في تكوينها تنوعا بصريا وثقافيا يعكس غنى المشهد التشكيلي في المملكة، ليؤكد المعرض رسالته في تعزيز ثقافة اقتناء الأعمال الفنية الصغيرة، وجعلها فعلا ثقافيا ورافدا للوعي الجمالي، ومساحة للتفاعل بين الفنان والجمهور.

وأكد مدير الجمعية يوسف الحربي، أهمية الأعمال الفنية الصغيرة ورسالتها، مع تحقيق التنوع والابتكار في آليات التفاعل مع المتلقي، وتقريب الفن من الناس، عبر قراءة حسية وبصرية أعمق للعمل الفني، وتبرز غنى الأساليب وتعدد المدارس التشكيلية، بما يعكس التنوع الثقافي والبصري في مناطق المملكة وفرادتها الجمالية.