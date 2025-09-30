سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 30-09-2025

تراجع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتحركات متقلبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، متأثراً بثبات مستوى المقاومة المهم عند 1.3425، ليستمر بذلك تحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير.

ويأتي هذا في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بجانب توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، مما يعزز من فرص استمرار الضغوط على تحركات الزوج.

