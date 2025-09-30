شكرا لقرائتكم خبر تنوعت بين الثقافة والفن والمعرفة.. 150 ألف زائر لفعاليات «إثراء» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك أكثر من 150 ألف زائر في فعاليات مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء»، التي تنوعت بين الفن والثقافة والمعرفة، من خلال غرس قيم المواطنة، وتعزيز الانتماء الوطني في تجربة ثرية وملهمة لجميع أفراد العائلة.

وشهدت الفعاليات التي استمرت لمدة 6 أيام، واختتمت أمس الأول، احتفالا باليوم الوطني الـ95، سلسلة من ورش العمل التفاعلية والبرامج التعليمية التي أبرزت الصناعات السعودية وما تحمله من تنوع وثراء، فيما سلط معرضا الضوء على مبادرات الاستدامة البيئية، كذلك جرى عرض القهوة السعودية كرمز متجذر في الضيافة والهوية الوطنية من خلال رحلة تبدأ بزراعة البن وتنتهي بالفنجان، مع استكشاف الطرق التقليدية المتنوعة لتحضير القهوة في مختلف مناطق المملكة، ليجسد التنوع الجغرافي والاجتماعي ويعيد إحياء ذاكرة الضيافة التي تناقلتها الأجيال.

وأعادت الفعاليات إحياء تاريخ الرمز الوطني «السيفين والنخلة» عبر صور ووثائق أرشيفية عرضت مراحله منذ بداياته وحتى اعتماده بالشكل الحالي، وقدمت قراءة معرفية ومعنوية للدلالات الرمزية، حيث مثلت النخلة رمز العطاء والحياة، فيما جسد السيفان معاني القوة والدفاع عن الوطن، في تجربة بصرية عمقت الاعتزاز بالهوية الوطنية.

ومنح المركز الزوار تجربة استثنائية، إذ أتيح لهم التقاط صور شخصية وكتابة رسائل إلى ذواتهم لقراءتها بعد 5 سنوات، على أن ترسل إليهم في عام الرؤية 2030، وجسدت هذه الفعالية مساحة تربط الحاضر بالمستقبل وتفتح آفاق الأمل والتطلعات، في انعكاس لطموحات المملكة ورؤيتها المستقبلية.