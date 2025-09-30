شكرا لقرائتكم خبر البنك المركزي السعودي يعتمد وثيقة «هوية زائر» عند فتح الحساب البنكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



أعلن البنك المركزي السعودي «ساما» اعتماد وثيقة «هوية زائر» عند فتح الحساب البنكي لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة، وذلك ضمن قواعد الحسابات البنكية المحدثة. وتصدر وزارة الداخلية هذه الهوية إثباتا رسميا لزائري المملكة العربية السعودية، ويمكن التحقق من صحتها واستيفاء المتطلبات النظامية ذات العلاقة عبر المنصات التقنية المعتمدة. ويعد توجيه البنك المركزي السعودي باعتماد «هوية زائر» ممكنا للبنوك والمصارف من فتح الحسابات البنكية لشرائح جديدة من العملاء، وتحسين تجربة الزائرين للخدمات البنكية المقدمة لهم أثناء وجودهم داخل المملكة.

