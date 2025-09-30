شكرا لقرائتكم خبر المملكة تختتم مشاركتها في معرض «هانوفر ميسي» بالصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت المملكة مشاركتها في المعرض الدولي للصناعة «هانوفر ميسي» بمدينة شنغهاي الصينية، الذي أقيم خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر 2025، بمشاركة أكثر من 3 آلاف عارض من مختلف دول العالم، وحضور صناع القرار والخبراء والمستثمرين في قطاع التصنيع المتقدم.

وجاءت مشاركة المملكة في المعرض من خلال جناح وطني، يضم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، وعددا من جهات منظومة الصناعة والتعدين، تشمل الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية.

واستعرض الجناح السعودي رحلة تطور الصناعة الوطنية، وأبرز مبادراتها وبرامجها لتمكين التحول الصناعي، وتسريع تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وقصص النجاح للشركات السعودية في مجالات الأتمتة والتحول الذكي، وتبني أنظمة التحكم المتقدمة، وتوظيف الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الصناعية التشغيلية، وسلاسل الإمداد، إلى جانب تسليط الضوء على جهود المملكة في توطين التقنيات ونقل المعرفة، وتوسيع الشراكات الدولية مع رواد التقنية الصناعية في العالم.

وتعزز مشاركة المملكة في المعرض مكانتها وجهة صناعية عالمية، وتسهم في استقطابها للاستثمارات الصناعية النوعية، وبناء الشراكات الاستراتيجية الفاعلة في قطاع التصنيع المتقدم، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، والاستراتيجية الوطنية للصناعة.

وتأتي المشاركة السعودية في معرض هانوفر ميسي بالصين، امتدادا لحضور المملكة البارز في الأحداث الصناعية الدولية، فيما تستعد العاصمة الرياض لاستضافة النسخة المقبلة من المعرض خلال ديسمبر 2025؛ لتعكس دور المملكة المحوري في التحول الصناعي إقليميا وعالميا.