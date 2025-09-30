سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار الأمريكي يرتفع بحذر – توقعات اليوم – 30-09-2025

صعد سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر استناده لدعم خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ما أكسبه زخماً إيجابياَ تضاعف مع استمرار تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة لبدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة الزوج، ما يعزز من فرص تعافي الزوج في الفترة القادمة.

