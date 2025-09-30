شكرا لقرائتكم خبر «سدايا» تناقش مستقبل آفاق الذكاء الاصطناعي التوليدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تناقش الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» في ندوة تعقد - عن بعد - الآفاق المستقبلية للذكاء الاصطناعي التوليدي، لاستكشاف أبعاده التقنية والاستثمارية والتنظيمية والاقتصادية، بحضور ومشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمهتمين في المجال.

وتهدف سدايا من هذا الاجتماع إلى رفع مستوى الوعي بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وبحث فرصة الاستثمارية والتنظيمية، إضافة إلى استشراف التحديات المستقبلية عالميا ومحليا، وذلك عبر 4 مسارات رئيسية تشمل: الجانب التقني، والجانب الاستثماري، والجانب التنظيمي، والجانب الاقتصادي.

ودعت سدايا العموم والباحثين والمهتمين ورواد الأعمال إلى المشاركة في هذه الندوة من خلال زيارة موقعها الالكتروني.

وتأتي هذه الخطوة امتدادا لدور سدايا في تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للبيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال تمكين الأفراد والجهات من تبني أحدث التقنيات وتسخيرها لخدمة التنمية تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.