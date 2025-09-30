شكرا لقرائتكم خبر وفد التأمينات الاجتماعية يختتم زيارته الرسمية إلى الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم وفد «التأمينات الاجتماعية» أمس، زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، التي انطلقت برئاسة المحافظ الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق، التي شهدت عقد العديد من اللقاءات والمباحثات مع مسؤولي عدد من الجهات الحكومية والشركات التقنية الرائدة عالميا.

وجاءت الزيارة في إطار حرص التأمينات الاجتماعية على تعزيز علاقاتها الدولية وبناء شراكات عملية واستراتيجية، تسهم في تطوير منظومة الحماية التأمينية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء، مع استلهام أفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي، والاستخدامات المبتكرة للذكاء الاصطناعي في خدمة أنظمة الحماية التأمينية، إلى جانب التعرف على نماذج الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص في الصين.

واستهل الوفد زيارته للعاصمة الصينية بكين، بحضور المعرض الثقافي السعودي الصيني، الذي أقيم في المتحف الوطني في الصين ضمن أعمال العام الثقافي السعودي الصيني 2025، قبل أن يشارك في احتفالات اليوم الوطني السعودي، التي أقيمت بالعاصمة بكين، التقى خلالها والوفد المرافق سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، حيث جرى التأكيد لدور السفارة في تعزيز العلاقات الثنائية، وتعزيز مسارات التعاون بين المملكة والصين.

وشهدت الزيارة اجتماع المحافظ والوفد المرافق، مع نائب وزير الموارد البشرية والضمان الاجتماعي لي تشونغ (Li Zhong)، قدم خلاله عرض موجز عن مهام الوزارة وسياسات التأمينات الاجتماعية في الصين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها آليات التنفيذ والتنسيق بين شبكات الضمان الاجتماعي، والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمشتركين والمتقاعدين.

وعقد الوفد لقاء مع كبار المسؤولين بوكالة الضمان الاجتماعي في الصين، للتعرف على تجربة الوكالة في تنظيم أنظمة التقاعد، وتبادل التجارب والتوصيات التي تسهم في صياغة سياسات مرنة توفر الحماية التأمينية وتدعم الفئات المستفيدة.

وزار الوفد المركز الصيني للتدريب التقني والمهني «CETTIC» التابع لوزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي، الذي يقدم تدريبا مهنيا وتقنيا لرفع مهارات العاملين، بحثت خلالها آليات تحديث معايير المؤهلات استجابة لطلب السوق، وإمكانية إنشاء أطر مماثلة في السعودية للمهارات الفنية والمهنية.

ولتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الصين، زار الوفد أربعا من كبرى الشركات التقنية الرائدة عالميا، العاملة في مجالات الرعاية الصحية الرقمية، والمحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتجارة الالكترونية، والخدمات السحابية، وتم خلال هذه الزيارات استعراض تجارب نوعية في دمج التقنية بالقطاعين الصحي والمالي، والاطلاع على حلول ابتكارية لدعم كبار السن والمشتركين، إضافة إلى مناقشة فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والمدفوعات الرقمية وتطوير الخدمات التأمينية.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار التحول الاستراتيجي للتأمينات الاجتماعية، لدور الشراكات الدولية في تسريع التطور المؤسسي، وتسعى لتنظيم زيارات ولقاءات لمختلف منظمات التقاعد والتأمينات الاجتماعية حول العالم لتبادل الخبرات والتعاون معها في مجال الحماية التأمينية.