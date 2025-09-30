شكرا لقرائتكم خبر محمية الإمام عبدالعزيز تطلق مبادرة «مشتل التطوع المتنقل» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية مبادرة «مشتل التطوع المتنقل»، بداية من 29 سبتمبر 2025م، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وتعزيز شراكة المجتمع في الحفاظ على البيئة، بما يتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية للهيئة، إضافة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تستهدف مشاركة 1,500 متطوع لزراعة نحو 100,000 شتلة من النباتات البرية المحلية، عبر 15 زيارة ميدانية إلى الأماكن العامة ومقار القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، إذ يتم زراعتها ورعايتها عبر المشتل المتنقل لتعاد لاحقا لزراعتها داخل نطاق المحمية، الأمر الذي يعكس حرص الهيئة على تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية، ويترجم مستهدفاتها إلى جهود فعلية على الأرض ويسهل وصول المتطوع لأقرب نقطة منه.

وبينت الهيئة أن المبادرة تسعى إلى ترسيخ الوعي البيئي، وتعزيز العمل التطوعي، وضمان استدامة البيئة للأجيال القادمة، بما يعكس شراكة حقيقية بين الإنسان والطبيعة، ويتناغم مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز ثقافة حماية الطبيعة، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتحويل المبادئ البيئية إلى ممارسات يومية ملموسة تعكس الاهتمام بالحفاظ على التنوع البيئي.

يذكر أن مبادرة «مشتل التطوع المتنقل» مبادرة نوعية وإبداعية جديدة، تأتي ضمن سلسلة جهود هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية لتعزيز التطوع البيئي، حيث بلغ عدد ساعات التطوع البيئي لدى الهيئة أكثر من 50000 ساعة تطوعية.