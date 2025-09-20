اخصائي طبيب للمدينة: “الأطعمة الخفيفة المصنعة”.. تهديد صامت لصحة الأطفال

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ارتفاع ملحوظ في استهلاك الأطفال للأطعمة غير الصحية

أكد البروفيسور عبدالمعين عيد الأغا، أستاذ واستشاري غدد الصماء وسكري الأطفال، أن الأطفال يقبلون بشكل كبير على الأطعمة المصنعة الخفيفة وغير الصحية في السنوات الأخيرة. هذه الانتشار المقلق يعود إلى سهولة الحصول على هذه المنتجات، والحملات التسويقية التي تستهدف الأطفال بشكل مباشر، بالإضافة إلى النمط الحياة السريع وعدم الوعي بخطورة هذه الأطعمة.

قائمة الأطعمة المصنعة الخفيفة التي يحبها الأطفال تشمل المقرمشات، البسكويت، الشوكولاتة، الحلويات السكرية، والمشروبات الغازية. هذه الأطعمة تحمل خطراً صحياً حقيقياً بسبب احتوائها على السكريات والدهون المشبعة والأملاح.

البروفيسور الأغا شدد على أهمية تغيير نمط حياة الأطفال الغذائي، واقترح تشجيع تناول الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان الطبيعية، بالإضافة إلى المكسرات غير المملحة كبديل صحي.

وأوجه البروفيسور الأغا نصائح عملية للأسر مثل التخطيط للوجبات اليومية والحد من شراء الأطعمة المصنعة، وتعويد الأبناء على شرب الماء بدلاً من العصائر، وتوفير خيارات صحية في المدارس.

في الختام، أكد البروفيسور الأغا أن حماية صحة الأطفال تبدأ من الأسرة، وأن الطفل الذي ينشأ على الغذاء الصحي سيكون أكثر قدرة على التعلم والنجاح في مختلف مراحل حياته.