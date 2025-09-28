شكرا لقرائتكم خبر جدة تستضيف رواد العناية التجميل العالميين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق في الأول من أكتوبر المقبل فعالية “جدة بيوتي ويكJeddah- Beauty Week " ضمن فعاليات موسم جدة 2025 ، ويستضيفها مسرح عبادي الجوهر أرينا لمدة 6 أيام، وتستضيف علامات تجارية بارزة متخصصة في مجالات العناية والتجميل.

وتمنح الفعالية الزوار تجربة متكاملة تحت سقف واحد، تشمل جلسات مباشرة مع نخبة من خبراء التجميل، وأخرى حوارية، وتجارب تفاعلية ، وورش تدريبية متخصصة في مجالات العناية والتجميل، إضافةً عرض منتجات تجميل متنوعة لشركات عالمية رائدة في هذا المجال.

وتهدف التجربة إلى إتاحة منصة تقدم التثقيف وتعزز التجديد والإبداع، وتأتي استضافة جدة لأبرز الفعاليات العالمية في مجالات الجمال والابتكار، تأكيداً لمكانتها كمركز رائد يجمع بين العروض التفاعلية والتجارب الحسية التي تلبي اهتمام سكان جدة وزائريها.

ويأتي موسم جدة 2025 بفعالياته الغنية والمتنوعة مجسداً مكانة عروس البحر الأحمر كوجهة سياحية وترفيهية عالمية، عبر برامج مبتكرة تشمل العروض الفنية، والمهرجانات، والأنشطة التفاعلية، كذلك التجارب الثقافية والرياضية، بما يعزز حضور المدينة على خارطة السياحة إقليمياً وعالمياً الدولية.