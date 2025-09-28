انطلاقة عالمية لفيلم الرعب السعودي مبنى 13

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 سبتمبر 2025 05:13 مساءً - يشهد فيلم الرعب السعودي مبنى 13 للمخرج مشعل المطيري عرضه العالمي الأول بمهرجان Halaloween Muslim السينمائي لأفلام الرعب حيث يُعرض في المتحف الوطني العربي الأميركي في الولايات المتحدة.

قصة فيلم مبنى 13

مشهد من فيلم مبنى 13- الصورة من المركز الاعلامي للفيلم

رحلة صناعة الفيلم

تدور قصة الفيلم حول صفوان شاب في الـ24 من عمره، يعشق أفلام الرعب والمغامرات، يدفعه الفضول لدخول مبنى غامض ومجهول في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة يُسمى ()، ينصحه صديقة المقرب سلطان بعدم الدخول، ولكن ذلك التحذير زاد من رغبة صفوان في دخول المبنى واستكشافه، حيث ينتظره ما لم يتوقعه أبدًا.يقول المطيري عبر بيان إعلامي، عن رحلة صناعة الفيلم: "قبل عام كنت ذاهبًا إلى المبنى الذي كنت أدرس فيه. وفي طريقي، رأيت مبنى قديمًا جدًا ومهجورًا. كان الأمر مخيفًا جدًا وقلت إنه مكان جميل لصنع فيلم رعب. ذهبت إلى صديقي فهد وأخبرته بما رأيت وقلت له أن نذهب معًا لرؤية المكان عن قرب ومن الداخل"، وأضاف: "دخلنا المبنى وتفاجأنا بأن المكان كبير جدًا ومخيفًا أيضًا. قلت لفهد أنه يجب أن نصنع فيلمًا هنا لأنني أحب صناعة أفلام الرعب، فوافقني وعدت إلى المنزل وبدأت بكتابة سيناريو مناسب للمكان".

واستطرد قائلاً:" استعنت بكاتب سينمائي لمساعدتي، وحاولت قدر الإمكان أن أكتب قصة قصيرة وسيناريو مختلفاً عن الذي نراه، وأعتقد أنني نجحت في ذلك، وتم إنتاج فيلم المبنى 13، من إخراجي وإنتاج فهد، وسنسعى قريبًا إلى إنتاج فيلم رعب روائي طويل".

الفيلم من تأليف يزيد الشريف وإخراج ومونتاج مشعل المطيري، وبطولة عمرو قاري وعبدالله السقاف، وإنتاج فهد العامري، ومدير التصوير عبدالملك القرني. تتولى MAD Distribution التوزيع والمبيعات في العالم العربي، بينما تتولى MAD World المبيعات في جميع أنحاء العالم.

مشعل المطيري في سطور

يُعد الفنان مشعل المطيري واحدًا من الوجوه البارزة في الدراما السعودية. بدأ مشواره الفني عام 1992، غير أن انطلاقته الحقيقية جاءت عام 2005 عندما شارك في مسلسل الحور العين، الذي شكل محطة فارقة في مسيرته ومنحه شهرة واسعة. قدّم المطيري خلال مشواره العديد من الأعمال المميزة، من أبرزها المسلسلات الساكنات في قلوبنا والمصاقيل وشفت الليل، كما خاض تجربة السينما عبر فيلمين لافتين هما كيف الحال والمشهد الأخير

