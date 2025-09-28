سينومي سنترز السعودية توضح الأثر المالي لقرار تثبيت الإيجار بمدينة الرياض لمدة 5 سنوات

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)، عن توقيع عقد مع شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) (طرف ذو علاقة) لتنفيذ مشروع إنشاء وتطوير شبكات الإنترنت والاتصالات الخاصة بشركة اس تي سي.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأحد، تبلغ مدة العقد 36 شهرا، بقيمة تبلغ 313.4 مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى أنها ستعمل على تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير شبكات الإنترنت والاتصالات الداخلية الخاصة بشركة اس تي سي لخدمة وحدات الأعمال وفقاً لنطاق العمل المحدد بين الطرفين.

وأشارت إلى أن المشروع يتضمن: توسيع شبكات الإنترنت الداخلية، وتوسعة نطاق الشبكة الموجودة والجديدة، إلى جانب توسعة مشاريع خدمات الإنترنت والتي تخدم وﺣﺪات الأعمال في شركة اس تي سي.

وتعمل "سلوشنز" بموجب العقد على رفع سعة الشبكة الداخلية والدولية لاستيعاب النمو في خدمات الجيل الخامس، و استبدال الأجهزة القديمة الغير مدعومة من قبل الموردين، ورفع سعة البنية التحتية لأجهزة النطاق العريض الظاهرية.

كما تعمل على إنشاء بنية تحتية للشبكة الداخلية في مراكز البيانات الجديدة في مدينة خميس مشيط, ومدينة الدمام, ومنطقة القصيم, وشمال مدينة الرياض، وتوريد الأجهزة والمعدات والبرامج والأنظمة وتركيبها ودمجها واختبارها.

وبينت الشركة أنه سيظهر الأثر المالي على القوائم المالية بدايةً من الربع الأول من العام 2026م.

كما لفتت إلى أنه توجد أطراف ذات علاقة، حيث إن اس تي سي تعتبر المساهم الأكبر في الشركة بنسبة ملكية تبلغ 79% من أسهم سلوشنز.