قطر ترد على مزاعم بناء علاقة مع ويتكوف قبل سنوات من تعيينه

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال مكتب الإعلام الدولي في قطر ، مساء السبت 27 أيلول / سبتمبر 2025 ، إن مزاعم بناء علاقة مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قبل سنوات من تعيينه في منصب عام، "حملة منسقة لإثارة التوتر بين الدوحة وواشنطن من ناحية، وتقويض الجهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة من ناحية أخرى".

وأكد البيان أن "الادعاءات التي تزعم أن دولة قطر سعت إلى بناء علاقة مع ويتكوف من خلال برنامج ضغط سياسي قبل سنوات من تعيينه في منصب عام، بما في ذلك دوره اللاحق كمبعوث إلى الشرق الأوسط، لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وأشار إلى أن "الجهات الاستثمارية القطرية الحكومية والخاصة، حافظت على علاقات تجارية مع ويتكوف منذ سنوات طويلة، وقبل انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفترة طويلة".

وشدد على أن "هذه المزاعم الواهية من مصادر مشبوهة، والتي تعمل على استهداف دولة قطر وويتكوف في آن واحد، هي ضمن حملة منسقة لإثارة التوتر والانقسام بين الدوحة وواشنطن من ناحية، وتقويض الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة من ناحية أخرى".

وأكد البيان أن تلك المزاعم "اتهامات تخدم مصالح أطراف تسعى إلى عرقلة ما يقوم به البلدان (قطر والولايات المتحدة) لتعزيز السلم والاستقرار الدوليين".

ولفت إلى أن "دولة قطر تتعامل دائما مع الحكومة الأميركية على المستوى المؤسساتي، وعلاقاتها مع الولايات المتحدة مبنية على عقود من التعاون بين مختلف المؤسسات في مجموعة واسعة من المصالح المشتركة، بما في ذلك الدبلوماسية والأمن والشراكة الاقتصادية".

وأوضح أن "القرارات الاستثمارية لدولة قطر تبقى منفصلة تماما عن العمل الدبلوماسي، حيث تكفل الحوكمة الصارمة عدم تأثير أحدهما على الآخر".

كما أن استثمارات دولة قطر في الولايات المتحدة تستند حصريا إلى معايير اقتصادية ومالية طويلة الأجل، وفي الحالات التي قد يتقاطع فيها البعدان التجاري والدبلوماسي، يتم تطبيق ضوابط تحول دون أي تضارب في المصالح، حسب البيان نفسه.

وتحدث تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز"، مؤخرا، عن "استغلال المبعوث ويتكوف علاقاته مع قطر، خلال المفاوضات المتعلقة بغزة، لجمع مليارات الدولارات لصالح مشاريعه واستثماراته في الولايات المتحدة".

وقالت الصحيفة الأميركية "بينما كان ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، يُجري مفاوضات حساسة هذا العام بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و حماس ، كان ابنه أليكس يقوم بمهمة مختلفة".

وادعت أن "أليكس ويتكوف تواصل سرا مع دول الخليج، بما في ذلك قطر، وطلب منها استثمار مليارات الدولارات في صندوق عقاري كان يعتزم تأسيسه في الولايات المتحدة".

ولفتت إلى أن "علاقة عائلة ويتكوف بقطر تعود إلى إدارة ترامب الأولى، عندما بدأت حكومة هذه الدولة الغنية بالنفط، باستخدام الاستثمارات لكسب ود المقربين من ترامب، بمن فيهم ويتكوف"، على حد زعم "نيويورك تايمز".

المصدر : وكالات