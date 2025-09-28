شكرا لقرائتكم خبر مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يعلن بدء التسجيل لحضور مؤتمره السنوي الدولي الرابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بدء التسجيل لحضور مؤتمره السنوي الدولي الرابع المزمع عقده في يومي الاثنين والثلاثاء، بتاريخ ١٤- ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٧ه، الموافق 06 - 07 أكتوبر ٢٠٢٥م، في فندق (فيرمونت) بمدينة الرياض، برعاية كريمة من الأمير/ بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود -حفظه الله- وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء المجمع، بعنوان: (الصناعة المعجمية في العالم: التجارب، والجهود، والآفاق).

ويُعدُّ المؤتمر محطةً معرفيةً مختصةً تجمع المؤسسات والمجامع والهيئات العلمية المعنية باللغة والمعاجم من جميع أنحاء العالم؛ لتعزيز التكامل المؤسسي، وتبادل الخبرات، وتطوير أدوات الصناعة المعجمية؛ بما يواكب التحولات الرقمية.

وبيّن المجمع أن المؤتمر يُجسّد التزامه بدوره المحوري في تعزيز حضور اللغة العربية؛ بتبنّي مسارات لغوية مختصة، وتفعيل آليات التكامل بين المؤسسات، واستثمار التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي؛ بما يدعم بناء معاجم مواكبة، ويعزز مكانة اللغة العربية في المنصات الدولية.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر أكثر من (٨) جلساتٍ علمية وحوارية، تستعرض أحدث الممارسات والتجارب في الصناعة المعجمية، وتناقش مستقبل الحوسبة المعجمية والذكاء الاصطناعي، وتسلط الضوء على المشروعات الكبرى للمجامع اللغوية، بمشاركة مختصين وممثلي مؤسسات لغوية، وثقافية وتعليمية محلية ودولية.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار جهود المجمع ضمن مساراته الأربعة: التخطيط والسياسات اللغوية، والحوسبة اللغوية، والبرامج التعليمية، والبرامج الثقافية؛ سعيًا إلى بناء مرجعية علمية عالمية تعزز حضور اللغة العربية، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠م.

ويدعو المجمع المختصين والمهتمين إلى تسجيل الحضور والمشاركة في المؤتمر، من الرابط:

https://form.ksaa.gov.sa/ic/builder/rt/GloLexIndustry/live/webApps/registration)/)