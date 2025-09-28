نأمل إنهاء الموت - ترمب: مفاوضات غزة مستمرة منذ 4 أيام وحماس على دراية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، استمرار محادثات مكثفة مع دول المنطقة بشأن قضية غزة ، واصفًا النقاشات بأنها "ملهمة وبنّاءة"، مؤكّدًا أن المفاوضات جارية منذ أربعة أيام وستستمر "طالما كان ذلك ضروريًا" لتحقيق اتفاق ناجح.

وأضاف ترمب في تغريدة على حسابه الرسمي عبر منصة "تروث سوشيال": إن جميع الدول في المنطقة تشارك في هذه المحادثات، وأن حركة حماس على دراية كاملة بها، بينما تم إطلاع تل أبيب على مجرياتها على أعلى المستويات، بما في ذلك نتنياهو.

وأشار ترمب إلى أن "هناك إرادة وحماس أكبر لإنجاز اتفاق بعد عقود طويلة"، معبّرًا عن أمله في إنهاء "فترة الموت والظلام" التي يعيشها القطاع.

ونشرت شبكة CNN ، مساء أمس، تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء حرب غزة ، والتي تتكون من 21 بندا ، وقدمت للزعماء والقادة العرب والإسلاميين الذين اجتمعوا مع الرئيس ترامب الثلاثاء الماضي.

الخطة تدعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن في غضون 48 ساعة من الاتفاق مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة، وفقا لمصدر مطلع على الاقتراح الذي تمت مشاركته مع الزعماء العرب في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ليس من الواضح ما إذا كان الاقتراح قد عُرض على " حماس "، لكنه قد يخضع لمراجعات في الأيام اللاحقة، وقد يخضع لتعديلات طفيفة. ومن المرجح أن يُنقل عبر القطريين إلى ما تبقى من فريق "حماس" التفاوضي في الدوحة.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بشأن حل الصراع، قائلاً الجمعة إنهم "قريبون جدًا" من التوصل إلى اتفاق. إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد الجمعة بمواصلة الحرب حتى القضاء على حماس.

وبحسب المصدر المطلع، لا يوجد جدول زمني مرتبط بانسحاب القوات الإسرائيلية في هذه النسخة من الخطة.

وصرح المصدر الجمعة أن هذه النسخة من الخطة تنص صراحةً على أن إسرائيل لن تهاجم قطر مجددًا. كما تنص على استحالة التهجير القسري من غزة.

وأضاف المصدر أن الاتفاق ينص على عدم وجود أي دور مستقبلي لحماس في الحكم في غزة ، فيما تدعو إلى إنشاء مستويين للحكم المؤقت - هيئة دولية شاملة ولجنة فلسطينية.

ولا يوجد جدول زمني لتشكيل حكومة مؤقتة لتسليم القيادة تدريجيا للسلطة الفلسطينية. ويشير الاقتراح إلى دور الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية، ولا يتضمن أي ذكر لمؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل.

ولا تنص الخطة على أن الولايات المتحدة سوف تدعم الدولة الفلسطينية، بل إنها ستعترف بأن هذا هو طموح الفلسطينيين.

ويؤيد القادة العرب الخطة بشكل عام، مع أنهم لا يرونها مثالية. وقال المصدر إنهم يريدون إنهاء الصراع في أسرع وقت ممكن.

المصدر : وكالات