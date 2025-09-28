لهذا السبب تغيبت ميريل ستريب عن حضور حفل زفاف سيلينا غوميز وبيني بلانكو

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 سبتمبر 2025 02:04 مساءً - توَّج الزفاف قصة حب سيلينا غوميز selena Gomez وبيني بلانكو Benny Blanco التي استمرت قرابة العامين، حيث أقام الزوجان حفل زفافهما أمس السبت 27 سبتمبر وسط حضور من الأهل والأصدقاء المقربين الذين كان من بينهم تايلور سويفت، وفريق عمل مسلسل Only Murders in the Building، بمن فيهم مارتن شورت، وستيف مارتن. وعلى الرغم من تخطيط ميريل ستريب Meryl streep لحضور الحفل، إلا أنها تغيبت ولم تتمكن من الحضور.

لماذا تغيبت ميريل ستريب عن حفل زفاف سيلينا غوميز؟

Divas collided at the Dolce & Gabbana Milan Fashion Week show on Sept. 27, as Meryl Streep, reviving her character Miranda Priestly from 2006’s “The Devil Wears Prada,” met up with real-life Vogue editor Anna Wintour backstage. https://t.co/DNA4Nwq9Mo pic.twitter.com/lgwLlN0aZ8 — Variety (@Variety) September 27, 2025

يرجع غياب ميريل ستريب عن حضور حفل زفاف سيلينا غوميز وبيني بلانكو، هو حضورها أسبوع ميلانو للموضة، حيث فاجأت ستريب حضور عرض أزياء إحدى العلامات التجارية العالمية، بظهورها في شخصية ميراندا بريستلي، دورها من فيلم The Devil Wears Prada، مرتدية معطفها البيج، نظارتها الشمسية، حزامها المزين بنقشة جلد النمر، حقيبة يدها المتناسقة.

In a twist at Milan Fashion Week, Meryl Streep and Stanley Tucci sat front row as their “Devil Wears Prada” characters, for another public filming of the iconic fashion movie’s sequel. https://t.co/Cyyuliriux pic.twitter.com/QAHkJ7TzbL — The Washington Post (@washingtonpost) September 27, 2025

جلست ميرسل ستريب في الصف الأمامي من عرض الأزياء، بجانب زميلها في بطولة الفيلم، ستانلي توتشي، الذي سيعيد تمثيل دور نايجل، أحد المقربين من ميراندا، في الجزء الثاني من الفيلم، إلى جانب سيمون آشلي، نجمة مسلسل "بريدجيرتون" Bridgerton، التي ستؤدي شخصية جديدة كلياً في الفيلم الجديد.

سيلينا غوميز تشارك صور زفافها

https://www.instagram.com/p/DPH6AbikoLG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPH6AbikoLG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPH6AbikoLG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

بعد عامين من الارتباط سوياً، تزوجت سيلينا غوميز Selena Gomez البالغة من العمر 33 عاماً، والمنتج الموسيقي بيني بلانكو Benny Blanco، البالغ من العمر 37 عاماً، في كاليفورنيا يوم أمس السبت 27 سبتمبر، وشاركت المغنية والممثلة مجموعة من الصور التي توثق زفافها في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد 28 سبتمبر- الذي يوافق 27 سبتمبر بكاليفورنيا- مصحوباً بتعليق بسيط: "27/9/2025".

تُظهر الصور العروسين وهما يحتضنان بعضهما البعض، ويتشابكان الأيدي، ويستمتعان باللحظة. كما تُظهر إحدى اللقطات لقطة مقربة لباقة غوميز البسيطة من الزهور البيضاء، بينما تُبرز أخرى خاتمي زفافها الباهرين.

ارتدت العروس فستاناً من رالف لورين لهذه المناسبة، الذي تميّز بصدرية مكشوفة الكتفين بتفاصيل زهور وظهر مفتوح بشكل مثير. أما بلانكو، فقد ارتدى بدلة سهرة سوداء وربطة عنق على شكل فراشة.

حفل زفاف محاط بأجواء سرية

كانت السرية والغموض هما العنوان الرئيسي لحفل زفاف سيلينا غوميز وبيني بلانكو، حيث لم يكن الضيوف على علم بمكان الحفل حتى نُقلوا إليه. هذه الأجواء السرية جعلت الجميع متحمسين للغاية، رغم الغموض، ويعلمون أنها ستكون تجربة رائعة.

وقد تضمن الحفل عشاءً تجريبياً في ضيعة في هوب رانش، وادي جوليتا، حيث شوهد نجوم مسلسل "Only Murders in the Building"، بمن فيهم مارتن شورت وبول رود وستيف مارتن، وهم يصلون بملابس شبه رسمية.

