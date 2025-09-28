تكنولوجيا: معالج Ryzen 7 H 255 الجديد يقدم أداءً مماثلًا تقريبًا لـ Ryzen 7 7840HS بعد 3 سنوات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت الأنظمة المزودة بمعالج Ryzen 7 H 255، مثل جهاز GMK NucBox K12، بالانتشار في الأسواق. لكن بعد اختبار الأداء، قد يفضل المستخدمون التفكير في خيارات أقدم وأرخص مثل Ryzen 7 7840HS أو Ryzen 9 7940HS، حيث أظهرت النتائج أن الفروق بين هذه المعالجات تكاد تكون معدومة.

تؤكد الاختبارات أن Ryzen 7 H 255 يقدم أداءً مطابقًا تقريبًا لتلك المعالجات، إذ يشترك معها في عدد الأنوية والخيوط وحجم الذاكرة المخبأة، بالإضافة إلى نفس معالج الرسوميات المدمج Radeon 780M، وغياب وحدة الـ NPU.

في الواقع، لا يعد المعالج الجديد سوى نسخة معاد تسميتها من معالجات Zen 4 السابقة، رغم طرحه في وقت تتوافر فيه خيارات Zen 5 الأسرع والأكثر كفاءة.

ومع أن الأداء لا يزال جيدًا لمهام مثل تشغيل الوسائط أو البث بدقة 4K، خاصة عند مقارنته بأجهزة تعتمد معالجات قديمة مثل Iris Xe أو Radeon RX Vega، إلا أن قيمة الأداء مقابل السعر تظل لصالح Ryzen 7 7840HS الذي مضى على إطلاقه نحو ثلاث سنوات.

المصدر