تكنولوجيا: أسوس تطلق تحديثات كبرى لأجهزة ROG لإصلاح التقطعات وتحسين الأداء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تحركت أسوس مؤخرًا لمعالجة مشكلة “التقطعات وانقطاعات الأداء” التي أقرت بوجودها في بعض حواسبها المحمولة المخصصة للألعاب من سلسلة ROG. وكانت الشركة قد أكدت قبل نحو أسبوعين أنها استمعت جيدًا لتعليقات مجتمع المستخدمين بشأن هذه الأعطال.

وكما أوضح لينوس سيباستيان في مقطع فيديو حديث، فقد كشفت تحقيقات مستقلة أن أجهزة ROG Scar وROG Strix وROG Zephyrus، التي طُرحت منذ عام 2021 وحتى الآن، تعاني من نفس الخلل الجوهري في الأداء بغض النظر عن المواصفات الداخلية لكل جهاز.

ويعود السبب الأساسي لهذه المشكلة إلى برمجة غير كفؤة في برنامج الـ ACPI Firmware، ما يؤدي إلى استهلاك غير فعّال للمعالجات المركزية أو المدمجة وارتفاع مستويات التأخير الزمني.

ومن اللافت أن سلسلة TUF Gaming، مثل جهاز TUF Gaming A14، لا تتأثر بهذه المشكلة رغم تشابهها الكبير في المكوّنات مع أجهزة ROG Scar وROG Strix وROG Zephyrus.

ومع ذلك، أصدرت أسوس حتى الآن تحديثات إصلاحية محدودة، شملت فقط جهازي ROG Strix Scar 15 (G533ZW) وZephyrus M16 (GU604VI) اللذين طُرحا في عام 2023.

ورغم طرح هذه التحديثات على هيئة نسخ تجريبية (Beta BIOS Updates)، شددت الشركة على أنها تعمل على معالجة الخلل بشكل أوسع. إلا أن الجدول الزمني لإصدار التحديثات الخاصة ببقية الطرازات لم يُكشف بعد.

وللاطلاع على تفاصيل أدق، يمكن الرجوع إلى التحقيق الفني الخاص بمشكلة برمجيات ACPI في حواسب أسوس الموجهة للألعاب.

