دورة بكين: غوف تواصل بنجاح حملة الدفاع عن لقبها

الرياص - اسماء السيد - بكين : اجتازت الأميركية كوكو غوف المصنفة الثالثة عالميا، عقبة الكندية ليلى فرنانديز 6 4 و4 6 و7 5 الأحد، محافظة بذلك على آمالها بالتتويج بلقب دورة بكين للألف نقطة للعام الثاني تواليا.

وقالت الأميركية البالغة 21 عاما بعد حسم مواجهة الدور الثالث بصعوبة أمام منافستها الكندية "فعلت ما كان يجب عليّ القيام به للفوز اليوم. كانت مباراة بدنية للغاية".

وبدت غوف مسيطرة على المجموعة الأولى، لكن فرنانديز أظهرت صلابة كبيرة في الثانية وردّت بقوة، فارضة مجموعة ثالثة وفاصلة.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في الأشواط الخمسة الأولى من المجموعة الثالثة، بواقع ثلاثة للأميركية مقابل اثنين للكندية 3 2، قبل حسم غوف الشوط السادس على إرسالها 4 2، ثم السابع على إرسال فرنانديز 5 2.

لكن المصنفة 25 عالميا حسمت الأشواط الثلاثة التالية بفضل كسرين لإرسال غوف في الشوطين الثامن والعاشر 5 5، غير أن حاملة اللقب عادت بقوة وحققت كسرا جديدا في الشوط الحادي عشر، في طريقها لحسم المجموعة والمباراة 7 5، بعد مواجهة ماراثونية استمرت ساعتين و45 دقيقة.

وتواجه غوف في الدور الرابع الفائزة بين السويسرية بيليندا بينشيتش والأسترالية بريسيلا هون، لحجز مقعد في ربع النهائي.

ولدى الرجال، وفي الدورة المدرجة ضمن فئة 500 نقطة، بلغ الروسي دانييل مدفيديف ربع النهائي على حساب الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 6 3 و6 3.

ويواجه الروسي في ربع النهائي الفائز بين الألماني ألكسندر زفيريف والفرنسي كورنتان موتيه.

كما بلغ الإيطالي لورنتسو موزيتي ربع النهائي على حساب المخضرم الفرنسي أدريان مانارينو (37 عاما) 6 3 و6 3.