هشام عباس يكشف تفاصيل ألبومه الجديد وموعد طرحه

أعلن الفنان هشام عباس عن تفاصيل ألبومه الغنائي الجديد، المقرر طرحه خلال موسم الشتاء المقبل، موضحًا أنّ الألبوم يتضمن عشر أغنيات سيتم إصدارها بشكل متدرّج بدلاً من طرحه كاملاً دفعة واحدة، بما يتماشى مع طبيعة سوق الموسيقى في الوقت الراهن.

وفي لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ضمن برنامج سبوت لايت على قناة صدى البلد، قال عباس: “الألبومات في الوقت الحالي لا تُطرح كاملة، بل تُطرح الأغنيات تباعًا.. سنبدأ بطرح الأغنيات في شهر نوفمبر وحتى شهر مارس من العام الجديد، بحيث يكون الألبوم قد صدر بالكامل تقريبًا”.

وخلال الحوار، علّقت الإعلامية شيرين سليمان على عودة كبار النجوم إلى إصدار الألبومات بعد الاكتفاء لفترة طويلة بالأغنيات المنفردة، معبّرة عن سعادتها بعودة عباس وزملائه إلى الساحة الفنية والحفلات.

من جانبه، أكّد الفنان هشام عباس أنه لم يبتعد عن الساحة كما يظن البعض، قائلاً: “أودّ أن أوضح أننا لم نغب عن الجمهور، فقد كنّا متواجدين باستمرار عبر الحفلات، والأفراح، والمناسبات، إضافة إلى الإعلانات، غير أنّ كثرة الفنانين الجدد على الساحة جعلت البعض يعتقد أننا غبنا”.