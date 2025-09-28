رئيس كولومبيا: لا يهمني إلغاء تأشيرتي الأميركية أنا مواطن عالمي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: استنكر الرئيس الكولومبي قرار واشنطن بإلغاء تأشيرته، معتبراً أن "إلغاء التأشيرة بسبب إدانته الإبادة الجماعية يدل على أن الولايات المتحدة لم تعد تحترم القانون الدولي".

جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الأميركية يوم الجمعة أنها ستلغي تأشيرة غوستافو بيترو بسبب "تصرفاته التحريضية" خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في نيويورك.

وفي كلمة ألقاها أمام مقر الأمم المتحدة يوم الجمعة، دعا الرئيس بيترو إلى إنشاء قوة عسكرية عالمية يكون هدفها الرئيسي تحرير الشعب الفلسطيني.

وقال بيترو، الذي شارك في المسيرة إلى جانب روجر ووترز من فرقة بينك فلويد، إن هذه القوة "يجب أن تكون أكبر من قوة الولايات المتحدة".

وأضاف: "أطلب من جميع جنود الجيش الأميركي ألا يوجهوا أسلحتهم نحو المدنيين. لا تطيعوا أوامر ترامب، بل اطيعوا أوامر الإنسانية".

الخارجية الأميركية

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في منشور على منصة إكس أنها ستلغي تأشيرة بيترو "بسبب تصرفاته المتهورة والتحريضية". لكن السيد بيترو رد قائلاً: "لم يعد لديّ تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، ولا يهمني الأمر". وأضاف الرئيس الكولومبي على مواقع التواصل الاجتماعي: "لست بحاجة إلى تأشيرة... لأنني لست مواطناً كولومبياً فحسب، بل مواطن أوروبي أيضاً، وأعتبر نفسي حراً في التنقل في العالم".

وأضاف في منشور على منصة إكس: "إن سحب التأشيرة بسبب إدانة الإبادة الجماعية يُظهر أن الولايات المتحدة لم تعد تحترم القانون الدولي". نفت إسرائيل مراراً اتهامات الإبادة الجماعية في غزة، حيث تخوض حرباً مع حركة حماس منذ أكتوبر 2023.

وأوضحت وزارة الخارجية الكولومبية في بيان أن استخدام سحب التأشيرات كأداة دبلوماسية يخالف مبادئ الأمم المتحدة التي تحمي حرية التعبير وتضمن استقلال الدول الأعضاء في فعاليات الأمم المتحدة.

وأضافت الوزارة: "ينبغي للأمم المتحدة إيجاد دولة مضيفة محايدة تماماً، تمكنها من إصدار تصاريح دخول إلى أراضيها".