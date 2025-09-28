بطولة ألمانيا: ليفركوزن يخسر شيك حتى منتصف أكتوبر

الرياص - اسماء السيد - برلين : يغيب التشيكي باتريك شيك عن فريقه باير ليفركوزن حتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر بسبب إصابة في الفخذ خلال الفوز على سانت باولي السبت، ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وقال ليفركوزن خامس الترتيب في بيان أنهم سيكونون "من دون باتريك شيك في المباريات المقبلة"، مضيفا أن اللاعب "من المرتقب أن يعود في مواجهة ماينتس ضمن الدوري الألماني في 18 (تشرين الأول) أكتوبر".

ولن يشارك شيك في مواجهة أيندهوفن الهولندي الأربعاء ضمن دوري أبطال أوروبا، كما لقاء أونيون برلين في الدوري السبت.

كما من المتوقع أن يغيب المهاجم الدولي الذي خاض 48 مباراة دولية وسجل 24 هدفا، عن مواجهتي منتخب بلاده مع كرواتيا وجزر فارو ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

منذ بداية الموسم، سجل ابن الـ28 عاما ثلاثة أهداف وقدم تمريرة حاسمة خلال خمس مباريات ضمن الـ"بوندسليغا".