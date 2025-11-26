انت الان تتابع خبر اجتماع حكومي لبحث مشاريع الطاقة الشمسية والمقاييس الذكية في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهد الاجتماع استعراض مشاريع الطاقة المتجددة، وآلية الاستثمار المقترحة للمشاريع في الاقضية والنواحي والوصول الى النسبة المحددة من الانتاج، وكذلك مناقشة الطاقة الشمسية المنتجة، حيث قدمت دراسة عن اختيار نواحي واقضية بغداد لأنشاء المشاريع المناسبة من حيث وفرة أيام السطوع الشمسي.وأكد السوداني الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة بقطاع الكهرباء، وضرورة الانطلاق بالاستعداد لخطة الصيف المقبل، مبيناً العمل في مسارات عدة لتأمين الطاقة الكهربائية واعتماد موديلات جديدة ضمن تعاقدات المشاريع الاخيرة، كما اتخذت خطوات اصلاحية في موضوع التعاقد والاستثمار لتوفير الطاقة الكهربائية، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.

وأوضح أن انشاء شبكات الطاقة الشمسية المتوسطة الانتاج، يعد واحداً من الحلول الجديدة والاصلاحية في موضوع توفير الطاقة بأطراف العاصمة بغداد التي تستهلك ما يعادل (30%- 35%) من عموم الطاقة المجهزة للمحافظة، وأن محطات الطاقة الشمسية الجديدة مع المقاييس الذكية ستوفر هذا القدر من الطاقة.

كما جرت خلال الاجتماع مناقشة موضوعات تخص الاستثمار، ومقدار الانتاج، وطرق الجباية وتوفير الاراضي المخصصة لمشاريع الطاقة الشمسية المتوسطة، والتفاصيل المتعلقة بمشروع الطاقة الشمسية الذي ينتج قرابة 750 ميغاواط باليوم.

وقد وجه رئيس مجلس الوزراء وزارتي المالية والزراعة، ودائرة عقارات الدولة، لعقد اجتماعات مستفيضة لتهيئة الاراضي الخاصة بهذه المشاريع، لتكون جاهزة للعمل وتوفير الطاقة خلال الصيف القادم، وزيادة قدرة الانتاج وخصوصا في محافظة بغداد.

