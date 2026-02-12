شكرا لقرائتكم خبر مركز برنامج جودة الحياة يطلق جائزة «هاوي» لتكريم الجهات الداعمة لقطاع الهوايات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مركز برنامج جودة الحياة جائزة «هاوي» لتكريم الجهات والأفراد المتميزين في دعم وتنمية قطاع الهوايات، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى دعم قطاع الهوايات، وتحسين جودة الحياة، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية.

وشهد الحفل تكريم أعضاء اللجنة الإشرافية على أندية الهواة، يتقدمهم رئيس اللجنة علي الغيث، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، من وزارات التعليم، والداخلية، والبيئة والمياه والزراعة، والبلديات والإسكان، والإعلام، والثقافة، والرياضة، إضافة إلى الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، تقديرًا لدورهم في الإشراف والدعم المؤسسي لقطاع الهوايات.

وتضمنت الجائزة عدة مسارات رئيسة شملت القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، إضافة إلى مسار أندية الهواة والهواة، إذ كرم الفائزون نظير إسهاماتهم النوعية في تمكين الهواة، وتطوير الأندية، وتوفير البيئات والمبادرات الداعمة لممارسة الهوايات بمختلف مجالاتها.

وفي مسار القطاع الحكومي، فازت هيئة تطوير منطقة عسير بجائزة أفضل جهة حكومية داعمة خارج قطاع الهوايات، فيما نالت هيئة المسرح والفنون الأدائية جائزة أفضل جهة حكومية داعمة في قطاع الهوايات، وحصلت جامعة فهد بن سلطان على جائزة أفضل جامعة داعمة.

أما مسار القطاع الخاص، فقد فازت شركة «قولاتو» بجائزة أفضل شركة داعمة في قطاع الهوايات، فيما حصدت شركة العثيم للاستثمار جائزة أفضل شركة داعمة خارج قطاع الهوايات، إلى جانب تكريم شركة نيوم كنموذج مؤثر قدم إسهامًا نوعيًّا في دعم قطاع الهوايات.

وفي المسار غير الربحي، فاز مركز الملك سلمان الاجتماعي بجائزة أفضل جهة غير ربحية داعمة للهوايات، فيما نالت جمعية رؤية للهوايات جائزة أفضل جمعية داعمة في قطاع الهوايات.

وشهد الحفل تكريم الفائزين في مسار أندية الهواة والهواة، إذ تنوعت الجوائز بين أفضل ناد ثقافي، وأفضل نادٍ رياضي، وأفضل ناد للهوايات الأخرى، وأفضل نادٍ صاعد، إضافة إلى جائزة أفضل قائد ناد، بما يعكس تنوع الهوايات وانتشارها، ويعزز التنافس الإيجابي بين الأندية والهواة على مستوى المملكة.