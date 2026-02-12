تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 12-02-2026

يتذبذب سعر الفضة (SILVER) على مستوياته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاختراق مستوى المقاومة العنيد 84.00$، في ظل سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه قدرة أكبر على الصعود بحركية على المدى القريب.