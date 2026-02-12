سعر سهم ماكورميك آند كو (MKC) يخترق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 12-02-2026

مدد سعر سهم ماكورميك آند كو MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED (MKC) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليؤكد السهم على اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط، ما دفعه لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 70.00$، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 70.00$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 77.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد