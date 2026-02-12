شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار تحت الضغط والين يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اتجه الين الياباني لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي له في أكثر من عام يوم الخميس، ما زاد الضغوط على الدولار وأشار إلى احتمال حدوث تحول في المزاج داخل أسواق العملات.

وارتفع الين بنحو 2.8% مقابل الدولار منذ أن حقق الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزًا كاسحًا في انتخابات يوم الأحد. وإذا حافظت العملة على قوتها حتى يوم الجمعة، فسيُعد ذلك أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ نوفمبر 2024.

ودفعت جلسة رابعة متتالية من المكاسب الين إلى مستوى مرتفع بلغ 152.25 مقابل الدولار، قبل أن يستقر آخر التداولات دون مستوى 153 بقليل. ويُنظر إلى كسر مستوى المقاومة عند 152.05 على أنه إشارة إلى تغير في الزخم لعملة أمضت سنوات في التراجع نتيجة أسعار الفائدة المنخفضة ومخاوف الميزانية.

وقال ناكا ماتسوزاوا، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «نومورا سيكيوريتيز» في طوكيو: «إنها رهانات على شراء اليابان»، موضحًا أن الين — بدلًا من اليورو — أصبح المسار المفضل للمراهنة على تراجع الدولار ولدعم خطط تاكايتشي الرامية إلى تنشيط الاقتصاد.

ويمثل ذلك تحولًا مقارنة بعمليات البيع التي سبقت الانتخابات، والتي جاءت مدفوعة بمخاوف بشأن كيفية تمويل الحكومة لسياساتها الداعمة للنمو.

وأضاف ماتسوزاوا: «الأجانب يشترون الأسهم والسندات على حد سواء. ومع حكومة أقوى، تأمل الأسواق في تحقيق نمو أعلى… وإذا نظرنا إلى الأشهر الاثني عشر المقبلة، فقد نشهد ينًا أقوى بالتزامن مع ارتفاع الأسهم».

كما حقق الين تقدمًا ملحوظًا أمام العملات الأخرى، إذ ارتفع بأكثر من 2% مقابل اليورو حتى الآن هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات مراكز التداول أنه حتى الأسبوع الماضي، كان المضاربون يحتفظون بمراكز مدينة صافية متواضعة على الين، ما يعني أن المكاسب الأخيرة ربما تعززت بفعل فك بعض تلك المراهنات.

كما أن تهديد التدخل الرسمي قرب مستوى 160 ينًا للدولار يدفع الأسواق للاعتقاد بأن مخاطر تراجع الين محمية إلى حد ما.

الدولار تحت الضغط

امتد تأثير قوة الين إلى الأسواق العالمية.

وقال نيك ريس، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي لدى «مونيكس»: «نظرًا لارتفاع الين، فإنه يفرض بعض الضغوط الهبوطية على الدولار»، مشيرًا إلى أن ذلك يحدث بوتيرة أكبر مما كان متوقعًا قبل الانتخابات اليابانية.

كما تلعب البيانات الاقتصادية الأمريكية دورًا في تحركات الدولار هذا الأسبوع.

فقد مال المتداولون إلى تفسير البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية على أنها إشارة إلى تحسن أوسع في النمو العالمي، وإيجابية للعملات غير الدولارية — ما حدّ من استفادة الدولار من بيانات التوظيف الأمريكية القوية على غير المتوقع.

غير أن ريس أوضح أن القراءة الرئيسية للوظائف ربما كانت متضخمة بعوامل مؤقتة، من بينها تحسن الطقس في بداية الشهر، ما عزز التوظيف في قطاع البناء، إضافة إلى ارتفاع حصة الوظائف المضافة في قطاعي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

وقال: «إذا استبعدت هذه العوامل، فإن مكاسب الوظائف الأساسية في بقية القطاع الخاص الأمريكي أقل بكثير مما تبدو عليه»، مشيرًا إلى أن ذلك قلّص القفزة الأولية للدولار عقب صدور البيانات.

وأمام سلة من العملات، تراجع الدولار بشكل طفيف في أحدث التداولات يوم الخميس. ومن المنتظر صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية لاحقًا، قبل أرقام التضخم يوم الجمعة.

عملات أخرى

في أماكن أخرى، واصل الدولار الأسترالي موجة صعود قوية، بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة ولوّح بإمكانية المزيد من الزيادات في إطار مكافحة التضخم. ولامس العملة مستوى ذروة في ثلاث سنوات عند 0.7146 دولار يوم الخميس قبل أن يتراجع قليلًا.

كما واصل اليوان الصيني صعوده المستقر اللافت، إذ دفع الطلب على السيولة بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية العملة إلى الارتفاع، متجاوزًا مستوى 6.90 مقابل الدولار للمرة الأولى في 33 شهرًا يوم الخميس.

وارتفع اليورو في أحدث التداولات بنسبة 0.11% مقابل الدولار، وكذلك الجنيه الإسترليني، رغم إظهار البيانات أن الاقتصاد البريطاني بالكاد سجل نموًا في الربع الأخير من عام 2025.