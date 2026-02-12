رابط الإستعلام عن زيادة المعاشات شهر مارس 2026 وقيمة الزيادة

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 03:03 مساءً - ما هو رابط الإستعلام عن زيادة المعاشات شهر مارس وقيمة الزيادة؟ من أبرز الأسئلة التي تتصدر محركات البحث في الفترات الأخيرة، حيث تداولت الأنباء عن زيادة قيمة المعاشات بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، لذا نتناول تفاصيل ذلك الخبر من خلال موقع لحظات نيوز.

يبحث أصحاب المعاشات بشكل مستمر عن رابط الإستعلام عن صرف المعاشات من اجل التعرف على تفاصيل المبلغ المستحق والتغيرات التي تم إجراؤها في الفترة الأخيرة.

بناء على ذلك قدمت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رابط الإستعلام عن زيادة المعاشات شهر مارس وقيمة الزيادة والذي يمكن الولوج إليه “من هنا”.

قيمة الزيادة الرسمية في مبلغ المعاشات لشهر مارس

مع اقتراب موعد صرف المعاشات هذا الشهر يزداد البحث عن رابط الإستعلام عن زيادة المعاشات شهر مارس وقيمة الزيادة، فمن المقرر أن تتم تلك الزيادة في بداية شهر يوليو المقبل، وذلك تبعًا لما نص عليه القانون الخاص بالتأمينات لسنة 2019 رقم 148.

حيث تنص المادة رقم 35 من قانون التأمينات أنه يتم صرف مبلغ زيادة المعاشات بنسبة تصل إلى 15% بحد أقصى في اليوم الأول من شهر يوليو من كل عام ميلادي.

المواعيد الرسمية لصرف معاشات شهر مارس

في صدد التعرف على رابط الإستعلام عن زيادة المعاشات شهر مارس وقيمة الزيادة، نتوجه الآن للتعرف على المواعيد التي تم تحديدها لصرف قيمة المعاشات والتي تتضح كما يلي:

قيمة المعاش بالجنيه المصري موعد صرف المعاش في مارس 2026 أقل من 1300 يوم الأربعاء والخميس 1 و2 مارس أكثر من 1300 يوم 5 و6 مارس أكثر من 2300 يوم 7 و8 مارس

زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2026

في إطار التعرف على رابط الإستعلام عن زيادة المعاشات شهر مارس وقيمة الزيادة، وجب التنويه أن التأمينات الاجتماعية أعلنت عن زيادة الحد الأدنى لأصحاب المعاشات ممن انتهت خدمتهم خلال شهر يناير الماضي، إلى مبلغ 1105 جنيه مصري، بينما بلغ الحد الأقصى للمعاشات مبلغ 8720 جنيه مصري.

أماكن صرف معاشات شهر مارس

توجد العديد من الأماكن في جمهورية مصر العربية التي يمكن صرف المعاشات منها، وذلك رغبة في التسهيل على المواطنين ومنع التزاحم على وسائل الصرف، حيث يمكن صرف المعاشات من خلال الأماكن التالية:

ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

منافذ فورى وكارت ميزة.

من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية عن طريق الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي.

تحرص الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في جمهورية مصر العربية على توفير معاشات تضمن توفير حياة كريمة لأصحابها، حيث تطبق الزيادات السنوية التي تعمل على مساعدة المواطنين في تلبية احتياجاتهم والتغلب على الغلاء.

أسئلة شائعة

كم يحصل أصحاب المعاش بقيمة 1000 جنيه بعد الزيادة في 2026؟

يحصلون على 1300 جنيه مصري.

كيف يمكن التواصل مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؟

من خلال الاتصال على الرقم 16217 من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحا إلى 5 مساءا.