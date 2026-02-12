الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 03:03 مساءً - جهاز نقاط البيع للافراد بدون سجل تجاري يمكن من خلاله دفع فواتير المشتريات عن طريق البطاقة الائتمانية لكي يوفر الوقت والجهد على المواطنين، ونظير ذلك يحصل التاجر الذي يمتلك هذا الجهاز على نقاط بيع بالمجان من قبل البنوك، ولذلك نتطرق في هذا المجال للحديث عن كيفية الحصول على جهاز نقاط البيع للافراد بدون سجل تجاري عبر موقع لحظات نيوز.

جهاز نقاط البيع للافراد بدون سجل تجاري

تحرص المملكة العربية السعودية دائمًا على دعم رجال الأعمال وأصحاب الأعمال الحرة من خلال توفير جهاز نقاط البيع للافراد بدون سجل تجاري، ولكن يشترط لكي يتم الحصول عليه وجود وثيقة العمل الحر، ويمكنك الحصول على هذا الجهاز من خلال اتباع هذه الخطوات:

قم بالولوج إلى الموقع الرسمي الخاص ب geidea “”. انقر على أيقونة أصدر وثيقتك.

اكتب رقم الهوية من أجل تسجيل الدخول. قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح وبدقة عالية. اضغط على علامة التبويب أصدر الوثيقة.

شروط الحصول على جهاز نقاط البيع من البنك

قد وضعت البنوك مجموعة من الشروط الواجب توافرها إذا كنت تود في الحصول على هذا الجهاز، ومن هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم له حساب جاري في نفس البنك.

من الضروري وجود سجل تجاري أو وثيقة العمل الحر.

ينبغي على المتقدم كتابة جميع البيانات المطلوبة منه بشكل صحيح.

البنوك التي توفر جهاز نقاط البيع

يوجد عدد معين من البنوك يوفر خدمة نقاط البيع وبشبكة مدى معروفة، وهذا الجدول يوضح لك البنوك التي تقدم هذه الخدمة:

يسعى العديد من الناس للحصول على جهاز نقاط البيع للافراد بدون سجل تجاري، لذلك أتاحت المملكة السعودية العربية هذه الخدمة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة ولكن بشرط استخراج وثيقة العمل الحر، ولذلك لا بد من معرفة شروط استخراج وثيقة العمل الحر، وطريقة الحصول على هذا الجهاز بدون سجل ضريبي.

الأسئلة الشائعة

هل يوجد رسوم على نقاط البيع؟

لا توجد أي رسوم تقع على العميل نتيجة استخدام البطاقة الائتمانية عبر جهاز نقاط البيع.

كم رسوم نقاط البيع بنك الراجحي؟

لا توجد أي رسوم