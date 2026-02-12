كم باقي على رمضان في السعودية؟ حقيقة تغيير مواعيد الدوام الرسمية بالقطاع العام

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 04:09 مساءً - هناك عدد كبير من الأشخاص الذين يرغبون بالتعرف على كم باقي على رمضان في السعودية، حيث إن هذا الأمر هو واحد من الأمور التي يُعنى بها عدد كبير من الأشخاص، ولهذا السبب فإننا ومن خلال موقعنا سوف نكشف لكم حقيقة تغيير مواعيد الدوام الرسمية بالقطاع العام.

كم باقي على رمضان في السعودية

على أحر من الجمر هناك الكثير من المواطنين الذين يرغبون بالتعرف على المدة المتبقية لشهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية، ووفقًا للحسابات الفلكية فإن الموعد الرسمي لشهر رمضان المبارك هو اليوم الأول من مارس المُقبل إلا أنه سوف يتم التأكد منه بعد رؤية الهلال ليلة التاسع والعشرين من شهر شعبان الجاري.

حقيقة تغيير مواعيد الدوام الرسمية بالقطاع العام

من الأمور التي يطرحها عدد كبير من الأشخاص في الآونة الأخيرة هو سؤال حقيقة تغيير مواعيد الدوام الرسمية بالقطاع العام، حيث إنه في العام الماضي أعلنت وزارة الموارد البشرية عن تغيير مواعيد الدوام بالقطاعات الحكومية والخاصة ليكون بداية الدوام من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً بدلاً من الساعة الثامنة صباحًا.

وحتى الساعة الرابعة عصراً، ولهذا بدأ يتسأل المواطنين عما إذا كانت الوزارة ستُعلن تأخير الدوام أم لا، ولكن لم يصدر أي قرار رسمي يؤكد تغيير مواعيد الدوام خلال شهر رمضان فيما عدا المدارس والتي سيتم فيها تأخير بداية الحصة الأولي.