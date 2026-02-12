شكرا لقرائتكم خبر نادي العلا ينظم فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للنمر العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم نادي العلا فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للنمر العربي، بمشاركة واسعة من أهالي المحافظة وزوارها، وذلك في إطار جهوده لتعزيز الوعي البيئي ودعم مبادرات حماية الحياة الفطرية.

وشهدت الفعالية تنظيم «مسيرة النمر العربي»، بمشاركة مجتمع العلا بمختلف أعمارهم، تعبيرا عن التضامن مع جهود إعادة هذا الكائن المهدد بالانقراض إلى موائله الطبيعية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها الطموحة في الاستدامة البيئية وحماية التنوع البيولوجي.

ودشن النادي ركنا توعويا تفاعليا تضمن أقساما تثقيفية ولوحات تعريفية، استعرضت من خلالها حقائق ومعلومات رقمية حول النمر العربي، إلى جانب تقديم تجارب محاكاة تفاعلية هدفت إلى رفع مستوى الوعي بدور الفرد والمجتمع في الحفاظ على الكائنات الفطرية وصون البيئة.

وهدفت الفعالية إلى تثقيف النشء والمجتمع بشكل عام، وزوار المحافظة على وجه الخصوص، بأهمية الحفاظ على التنوع الحيوي، وتعزيز السلوكيات الإيجابية الداعمة لحماية الحياة الفطرية، تأكيدا لدور المبادرات المجتمعية في دعم الجهود الوطنية للحفاظ على البيئة واستدامتها.