الحصول التمويل المضمون من الراجحي الجديد وما مميزاته؟

كيف تحصل على التمويل المضمون من الراجحي الجديد وما مميزاته؟ هذا ما نتعرف عليه بشكل تفصيلي من خلال موقع لحظات نيوز، حيث يرغب العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية من التعرف على كيفية الحصول على التمويل المضمون من الراجحي الجديد نظرًا للمميزات التي يتمتع بها.

كيف تحصل على التمويل المضمون من الراجحي الجديد

بإمكان أي مواطن من دول الخليج العربي أو المملكة العربية السعودية على وجه التحديد القيام بالتقديم من أجل الحصول على التمويل المضمون من الراجحي الجديد من خلال اتباع الخطوات التالية بشكل صحيح:

قم بالدخول بشكل مباشر إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي “من هنا”. ثم قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال بياناتك الشخصية في الصفحة الأولى. ثم قم بالضغط على المربع المدون عليه تقدم الأن. قم حينها باختيار الحصول على التمويل المضمون. ثم قم بإدخال كافة بياناتك الشخصية، واضغط على الانتهاء من كتابة البيانات.

مميزات التمويل المضمون من الراجحي الجديد

في إطار عرض إجابة سؤال كيف تحصل على التمويل المضمون من الراجحي الجديد، نتعرف من خلال ما يلي على كافة مميزات التمويل المضمون من الراجحي الجديد والتي هي:

يتم منح هذا التمويل من دون هامش ربح.

يمكنك من خلاله أن تقوم بالسداد المبكر.

توجد إمكانية التمويل لكافة المشروعات.

لا يشترط حصول الكفيل على التمويل.

شروط الحصول على التمويل الشخصي الراجحي

أعلن بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية عن الشروط التمويل الشخصي والتي تتمثل فيما يلي:

الحد الأدنى للراتب هو 200 ريال سعودي.

التمويل متاح أمام المواطنين السعوديين والمتقاعدين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية كذلك.

يجب أن يكون سن العميل يتراوح ما بين 18 إلى 32 عام.

لا بد من تقديم الهوية الوطنية أو مستند الإقامة، بالإضافة إلى وثيقة تعريف الراتب.

يعتبر بنك الراجحي واحد من أهم وأشهر وأفضل البنوك في العالم العربي وبالأخص في المملكة العربية السعودية، حيث يعمل البنك على تقديم العديد من الخدمات المتنوعة والمتميزة إلى عملائه من كل مكان.