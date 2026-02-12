الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 01:09 مساءً - كيف تحصل على تمويل شخصي في المملكة العربية السعودية؟ وما هي البنوك التي تقدم القروض الشخصية في المملكة؟ حيث تعتبر التمويلات الشخصية من أكثر أنواع التمويلات انتشارَا في العالم ويهدف هذا النوع من القروض إلى سد الاحتياجات الشخصية للمقترض وسيتم توضيح كيفية الحصول على هذا القرض من خلال لحظات موقع لحظات نيوز.

كيف تحصل على تمويل شخصي في المملكة العربية السعودية

يمكن الحصول على التمويل الشخصي من أكثر من بنك حيث يوجد عدد من البنوك توفر التمويل الشخصي كل بنك له طريقة في التقديم ومن بين تلك البنوك بنك الراجحي ويمكن الحصول على التمويل من هذا البنك كالآتي:

توجه إلى نموذج طلب تمويل شخصي عبر موقع الراجحي “من هنا”.

قم بكتابة الاسم. حدد جنسيتك. حدد عمرك. قم بإدخال رقم الهوية الوطنية إذا كنت سعوديًا. أدخل رقم الإقامة إذا كنت وافدًا. قم بالإجابة عن سؤال هل لديك حساب في بنك الراجحي أم لا. أجب عن السؤال الخاص إذا كان يوجد راتب يمكن تحويله إلى بنك الراجحي. قم بتحديد قيمة الراتب الشهري. أدخل رقم الهاتف. قم بإدخال عنوان البريد الإلكتروني. حدد المنطقة. حدد أفضل وقت لإمكانية التواصل. قم بالنقر على الإرسال.

الحصول على تمويل شخصي من بنك الرياض

تبين من خلال البحث عن كيف تحصل على تمويل شخصي في المملكة العربية السعودية إمكانية الحصول على تمويل شخصي من بنك الرياض عن طريق الخطوات الآتية:

توجه إلى موقع بنك الرياض أون لاين “من هنا“.

اضغط على القائمة الرئيسية. اختر طلب منتجات. قم بالنقر على التمويل الشخصي. أدخل البيانات المطلوبة. حدد قيمة المبلغ الذي تريده. قم بقراءة الشروط والأحكام الخاصة بالحصول على القرض الشخصي. اضغط على موافق. ستصل رسالة على الهاتف الخاص بك تؤكد قبول الطلب. سيتم الحصول على قيمة التمويل المطلوبة.

شروط القرض الشخصي من بنك الراجحي

حدد بنك الراجحي الشروط اللازمة لإمكانية الحصول على التمويل الشخصي وجاءت تلك الشروط اللازم توافرها متمثلة في الآتي:

ألا يزيد عمر الفرج عن 60 عامًا عند سداد الدفعة الأخيرة من القرض.

ألا يقل راتب المتقدم عن 2000 ريال.

يتم تحويل الراتب على البنك ليتم خصم نسبة القسط منه.

ألا تقل مدة عمل المتقدم في جهة عمله عن شهر واحد.

الحصول على موافقة من بنك الراجحي على منح التمويل للشخص المتقدم.

تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة.

شروط القرض الشخصي من بنك الرياض

تبين من خلال البحث عن كيف تحصل على تمويل شخصي في المملكة العربية السعودية الشروط التي حددها بنك الرياض لإمكانية الحصول على القرض الشخصي وجاءت هذه الشروط متمثلة في الآتي:

ألا يقل عمر المستفيد عن 18 عامًا.

ألا يقل الراتب الإجمالي عن 3000 ريال.

الافراد الذين تزيد رواتبهم عن 4000 ريال لا يلزم لهم تحديد فترة زمنية في وظيفتهم.

قيمة الراتب الشهري الخاص بالشخص يتم إيداعه في البنك من خلال النظام السريع.

تقديم شهادة تعريف بالراتب وتكون حديثة ومصدقة من الغرفة التجارية.

تقديم بيان مدد وأجور مشتركة من التأمينات الاجتماعية وهذا بالنسبة للموظفين في الجهات الغير مدرجة.

أفضل بنوك التمويل الشخصي

يوجد في المملكة العربية السعودية عدد من البنوك تقدم القرض الشخصي ومن أمثلة تلك البنوك بالإضافة إلى الراجحي والرياض الآتي:

البنك العربي.

بنك الجزيرة.

يحتاج بعض الأفراد أحيانًا عند المرور بضائقة مالية أو أي شيء آخر إلى الحصول على التمويل الشخصي ويوجد في المملكة العربية السعودية عدد من البنوك يساعد على توفير هذا القرض.

أسئلة شائعة

ما الحد الأدنى من الدخل الشهري الذي تم تحديده من البنك العربي لإمكانية الحصول على القرض الشخصي؟

1000 ريال.

ما فترة العمل التي حددها بنك الجزيرة كحد أدنى لإمكانية الحصول على القرض الشخصي؟

6 أشهر.