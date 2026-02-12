تحديث توقع سعر الذهب اليوم 12-02-2026

أكد سعر الزوج تمسكه بالسيناريو التصحيحي الصاعد بتقديمه لإغلاقات إيجابية جديدة فوق مستوى الدعم المتمركز عند 0.5595 لنلاحظ بدء تسجيله لبعض المكاسب بملامسته مؤخرا لمستوى 0.5635.

حاليا وبمحاولة تشكيل مستوى 0.5650 للدعم الإضافي وببدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي سيزيد ذلك من فرص تسجيل السعر لمكاسب إضافية لنتوقع انجذابه قريبا نحو 0.5720 و0.5750 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.5650 و 0.5750

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع