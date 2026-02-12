- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الذهب اليوم 12-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-12 05:15AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أكد سعر الزوج تمسكه بالسيناريو التصحيحي الصاعد بتقديمه لإغلاقات إيجابية جديدة فوق مستوى الدعم المتمركز عند 0.5595 لنلاحظ بدء تسجيله لبعض المكاسب بملامسته مؤخرا لمستوى 0.5635.
حاليا وبمحاولة تشكيل مستوى 0.5650 للدعم الإضافي وببدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي سيزيد ذلك من فرص تسجيل السعر لمكاسب إضافية لنتوقع انجذابه قريبا نحو 0.5720 و0.5750 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.5650 و 0.5750
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع