تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 12-02-2026

يشهد سعر الذهب (GOLD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، مع وجود ضغط ديناميكي متواصل نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما أعاق من تقدم السعر في الفترة السابقة.