الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 12-02-2026

  • تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 12-02-2026 1/2
  • تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 12-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 12-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-12 11:57AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، كما يتحرك بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يعكس عزم الزوج على تمديد مكاسبه في الفترة المقبلة.

