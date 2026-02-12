تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 12-02-2026

استمر سعر الغاز بمقاومة سلبية مؤشر ستوكاستيك لنلاحظ صموده المتكرر فوق الدعم الممتد نحو 3.050$ واندفاعه حاليا نحو مستوى 3.250$ ليؤكد تمسكه بالسيناريو الصاعد المقترح سابقا.

نؤكد على أهمية تجميع السعر بتداولات الفترة الحالية للعزم الإيجابي ليمكنه ذلك بتجاوز العائق المستقر عند 3.520$ ومن ثم ليبدأ بتسجيل العديد من المكاسب باندفاعه أولا نحو 3.910$, أما كسر الدعم الحالي والثبات أدناه سيؤكد ذلك انتقال السعر لمرحلة سلبية جديدة وليضطر لتكبد المزيد من الخسائر بتسلله أولا نحو 2.850$ و2.660$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.000$ و 3.450$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم