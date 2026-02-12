- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الفضة اليوم 12-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-12 05:15AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
نجح سعر المؤشر بالتخلص بشكل مؤقت من الضغوط السلبية مستندا بذلك فوق الدعم الإضافي المتمركز قرب 96.40 لنلاحظ بدء تشكيله حاليا لموجات صاعدة واستقراره قرب 96.85.
نلاحظ من الرسم المرفق محاولة ثبات مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 20 ليزيد ذلك من فعالية المسار الصاعد بتوفيره للعزم الإيجابي ليدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد والذي قد يستهدف قريبا لمستوى 97.20 و97.35 على التوالي.
نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 96.50 و 97.20
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات 96.40