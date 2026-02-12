تحديث توقع سعر الفضة اليوم 12-02-2026

نجح سعر المؤشر بالتخلص بشكل مؤقت من الضغوط السلبية مستندا بذلك فوق الدعم الإضافي المتمركز قرب 96.40 لنلاحظ بدء تشكيله حاليا لموجات صاعدة واستقراره قرب 96.85.

نلاحظ من الرسم المرفق محاولة ثبات مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 20 ليزيد ذلك من فعالية المسار الصاعد بتوفيره للعزم الإيجابي ليدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد والذي قد يستهدف قريبا لمستوى 97.20 و97.35 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 96.50 و 97.20

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات 96.40