افخاذ عشيرة الزبيدي تنتشر في أنحاء دول الجزيرة العربية، حيث إنها واحدة من أكبر القبائل التي تسكن وتنتشر في أغلب الدول العربية، ويعود أصل العشيرة إلى محافظة القنفذ وبالتحديد قرية العماير، ويرغب أبناؤها الإلمام بأفخاذ القبيلة، وبالتالي من خلال موقع لحظات نيوز سنطرح فروع قبيلة الزبيدي.

افخاذ عشيرة الزبيدي

إن فروع قبيلة الزبيدي ممتدة وشامخة، فهي تنتشر بصورة كبيرة في فلسطين وسوريا ولبنان والعراق وأجزاء من المملكة العربية السعودية، ومن افخاذ عشيرة الزبيدي ما يلي:

العبيد.

قالب البوشعبان.

قالب الجبور.

الجحيش.

العقيدات.

الجغايفة.

العزة.

البو سلطان.

الشوملي.

المجانين.

الفتله.

آل بدير.

البو محمد.

الشويلات.

الدليم السعيد.

السواعد.

العونان.

بره.

الدويجات.

الكلابيين.

الجنابيين.

اللهيب.

الزبيدي وش يرجع

إن قبيلة الزبيدي تعود في الأصل إلى قبيلة قحطان، حيث إن نسبها يعود إلى زبيد منبه بن ربيعه بن سلمة بن مازن بن ربيعه بن صعب بن سعد العشيرة بن مالك الملقب بمذحج بن أدد بن زيد بن يشجب بن عُريب بن كهلان بن عبد الشمس والمشهور سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان.

من الجدير بالذكر أن قبيلة الزبيدي تتميز بتاريخها المجيد والعريق، وتعرف بتكاثرها وكثرة عدد أبناؤها، وتنتشر في جميع أرجاء الوطن العربي وبالأخص العراق ودول الخليج وغيرها.

أهم الشخصيات التي تنتمي إلى عشيرة الزبيدي

تجدر الإشارة إلى أن افخاذ عشيرة الزبيدي خرج منها الكثير من الشخصيات والشيوخ والصحابة المؤثرين في التاريخ الإسلامي ولم دور كبير، وهم يأتون على النحو الآتي:

الصحابي عمرو بن معد يكرب الزبيدي.

الصحابي الحارث بن عمير الزبيدي.

الشيخ سعود بن نواف السعيد الرمضاني قاطن السويداء.

الشيخ جبارة بن جبر بن معروف الزبيدي (شيخ عشيرة الجبور).

الشيخ رمضان بن محمد بن معروف الزبيدي (شيخ عشيرة البورمضان).

أبو بكر الزبيدي.

الشيخ نمر بن عمر الزبيدي (شيخ عشيرة الجحيشات).

الشيخ شعبان بن محمد بن معروف الزبيدي (شيخ عشيرة البوشعبان).

الشيخ رجب بن محمد بن معروف الزبيدي (شيخ عشيرة البورجب).

الشيخ عبد الله بن عمر بن عبد الله (شيخ عشيرة العقيدات).

تُعد قبيلة الزبيدي واحدة من أشهر القبائل الموجودة في أنحاء دول الجزيرة العربية، وينحدر منها الكثير من العشائر والأفخاذ، وتشتهر القبيلة بالصحابة والعلماء الذين ينتمي أصلهم للزبيد.؟