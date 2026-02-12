شكرا لقرائتكم خبر جمهور لا يخذلها… خولة العنزي تواصل نجاحها بدورة "العقل القلق" في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت الدورة مجدداً حالة الارتباط التي تجمع خولة العنزي بجمهورها، الذي يحرص على متابعة برامجها التدريبية وعدم تفويت أي دورة تقدمها، لما تتميز به من طرح معرفي عميق، لغة واضحة، وقدرة عالية على تبسيط المفاهيم النفسية المعقدة دون إخلال بجوهرها العلمي أو تسطيح لمحتواها.
وسلطت العنزي الضوء على مفهوم القلق بوصفه عادة ذهنية يكتسبها العقل مع الوقت، موضحة أن الجسد يتبع العقل في استجاباته النفسية والسلوكية، كما تناولت ملامح الشخصية القلقة، مؤكدة أنها غالباً ما ترتبط بصفات إيجابية مثل الحرص، الإتقان، الحساسية العالية، والوعي العميق بالذات، بعيداً عن الصورة النمطية التي تربط القلق بالضعف.
وشهدت الدورة نقاشات تفاعلية وأسئلة تطبيقية عكست تنوع خلفيات الحضور واهتماماتهم، حيث قدّمت العنزي أمثلة حية من الواقع اليومي، وشرحت بأسلوب عملي كيفية تنظيم المشاعر، وفصل الإنسان عن أفكاره ومشاعره، والتعامل مع القلق بوصفه إشارة قابلة للفهم والإدارة.
واختُتمت الدورة بالتأكيد على أهمية بناء خطة شخصية لكل مشارك، تنسجم مع طبيعة شخصيته وتجربته الفردية، بما يعزز من القدرة على التعامل مع القلق بوعي واتزان، ويكرّس حضور خولة العنزي كأحد الأسماء البارزة في مجال العلاج النفسي السلوكي، وصاحبة تجربة تعليمية وعلاجية تحظى بثقة جمهورها واستمراريته.
كانت هذه تفاصيل خبر جمهور لا يخذلها… خولة العنزي تواصل نجاحها بدورة "العقل القلق" في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.