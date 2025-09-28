عودة 34 مستشفىً للخدمة و14 مليار دولار خسائر القطاع الصحي بالخرطوم

قالت شبكة أطباء السودان إن 34 مستشفىً و214 مستوصفاً عادت للخدمة بولاية الخرطوم بعد عامين من الحرب أدت إلى خروج 73 مستشفىً من أصل 80 مستشفىً خاصًا عن الخدمة نتيجة للتدمير والنهب وتحويل بعض المرافق إلى ثكنات عسكرية، مع خسائر قُدِّرت بأكثر من 14 مليار دولار للقطاع الصحي.

وأشار تقرير للشبكة اليوم الأحد، إلى أن الوضع الصحي شهد تحسنًا نسبيًا خلال العام 2025، حيث ارتفع عدد المستشفيات العاملة، مما يمثل خطوة مهمة نحو إعادة تأهيل القطاع الصحي، لكنها لا تخفي حقيقة أن 46 مستشفىً لا تزال خارج الخدمة، وأن الحاجة ما زالت كبيرة لمزيد من الدعم الفني واللوجستي لإصلاح ما دُمّر، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية في مختلف المحليات.

وأكدت شبكة أطباء السودان أن الوضع العام في الولاية لا يزال هشًا، إذ تتفاوت الخدمات بين المحليات، غير أنّ الجهود المبذولة في إعادة تشغيل المرافق الصحية ساعدت في تحقيق بعض الاستقرار النسبي. ودعت الشبكة إلى مُـواصلة العمل على إعادة التأهيل، وتقديم الدعم اللازم للمرافق الطبية حتى تتمكّن من تلبية احتياجات سكان ولاية الخرطوم في هذه المرحلة الحرجة.

