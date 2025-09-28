الدنمارك ترصد مجددا مسيّرات فوق مواقع عسكرية

ابوظبي - سيف اليزيد - رُصدت مسيرات فوق مواقع عسكرية دنماركية، ليل السبت، لليوم الثاني على التوالي، حسبما أعلن الجيش اليوم الأحد، في حادثة تضاف إلى حوادث مماثلة في أنحاء هذا البلد خلال الأسبوع المنصرم.

وقال الجيش، في بيان "تؤكد القوات المسلحة رصد مسيرات في العديد من المواقع التابعة للقوات المسلحة خلال الليل. ونُشر عدد من القدرات".

ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن حالات الرصد تلك أو رد الجيش عليها.

وأفادت وسائل إعلام دنماركية بعدم إغلاق أي مطارات ليلا.

وتسبب رصد مسيرات غامضة في أنحاء الدنمارك والنرويج منذ 22 سبتمبر الجاري في إغلاق عدد من المطارات.

كان الجيش أعلن، أمس والسبت، عن رصد مسيرات مجهولة فوق "العديد من المواقع العسكرية" ليل الجمعة السبت، بدون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وأكدت الشرطة رصد "مسيرة أو اثنتين" مساء الجمعة قرب وفوق قاعدة "كاراب" العسكرية، الأكبر في الدنمارك والتي تضم جميع مروحيات الجيش وأنظمة المراقبة الجوية ومدرسة طيران ووسائل دعم.

وعزز حلف شمال الأطلسي (الناتو) إجراءات "اليقظة" في منطقة البلطيق عقب خرق المسيرات المجالات الجوية تلك، حسبما أعلن متحدث باسم التكتل.

وقال مارتن أودونيل في مؤتمر صحافي، ليل السبت الأحد، إن الإجراءات "تشمل منصات للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، وفرقاطة دفاع جوي واحدة على الأقل" في المنطقة الواقعة إلى الغرب من روسيا.

وتستضيف كوبنهاغن قمة للاتحاد الأوروبي يومي الأربعاء والخميس.