نيكول سابا: «التجربة الدنماركية» علامة فارقة في مشواري.. وأتمني أن يراني المنتجين والمخرجين بصورة مختلفة

أُقيمت يوم الجمعة ندوة لتكريم الفنانتين غادة عادل ونيكول سابا، ضمن فعاليات اليوم الأول من مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الثالثة، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام، وذلك على منصة ضمّت الفنانة نرمين الفقي عضوة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، والفنانة عبير صبري ضيفة شرف المهرجان، إذ أدار الندوة الكاتب الصحفي قدري الحجار، مدير المهرجان.

وأكدت نيكول سابا امتنانها للمهرجان الذي يكرمها وسط كوكبة من النجوم، مضيفة أنها لا تزال تتطلع لتقديم الكثير من الأدوار، وقالت: «أتمنى أن يراني المنتجون والمخرجون بصورة مختلفة عن الشكل فقط، وأن يمنحوني فرصًا لتقديم أعمال تستحق الاحتفاء». كما لفتت إلى أن فيلم التجربة الدنماركية مع الزعيم عادل إمام كان علامة فارقة في مسيرتها الفنية.

وفي كلمتها، عبّرت الفنانة نرمين الفقي عن اعتزازها بالمشاركة في لجنة تحكيم الأفلام الطويلة تحت رئاسة الموسيقار الكبير الدكتور راجح داود، مشيرة إلى أن بدايتها كانت من خلال الإعلانات، والتي قادتها إلى بطولة سهرة درامية أخرجها الراحل حسن الصيفي، ومن ثم انطلقت إلى عالم الفن،وشددت على أن الفن رسالة تحتاج إلى موهبة وجهد مستمر وتطوير دائم من خلال الاستفادة من خبرات الفنانين الكبار.

كما أكدت الفنانة عبير صبري على أهمية إقامة مهرجان لسينما الشباب بمدينة الغردقة، ووصفت تجربتها الأولى في مهرجان شبابي بأنها فرصة ملهمة، وقالت: «نحن كفنانين كبار نتعلم من الشباب وأفكارهم الجريئة المتجددة، وهذا المهرجان فرصة لطرح أفكار جديدة».

وشهدت الندوة مداخلات من الحضور، بينهم النجمة رانيا فريد شوقي، والفنانة الشابة جيسيكا حسام الدين، والمخرج عمر عبدالعزيز، والمنتج محمد العدل، والإعلامية بوسي شلبي، إلى جانب حضور واسع من السينمائيين المصريين والعرب، منهم الكاتب عبدالرحيم كمال مساعد وزير الثقافة لشؤون الرقابة على المصنفات الفنية، والجزائرية رابحة رشيد المستشار الفني للمهرجان، والخبير السياحي عاطف عبداللطيف، الموسيقار راجح داود.