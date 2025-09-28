طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة شركة «إم جي إكس»

28 سبتمبر 2025 18:27

ترأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة «إم جي إكس»، الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام الجاري.

وأكدّ سموه، خلال الاجتماع، على أهمية تعزيز الدور العالمي لشركة «إم جي إكس» في تمكين الابتكار والارتقاء بأدواته، وإسهامها في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «ترأست الاجتماع الثاني لمجلس إدارة شركة MGX لعام 2025، حيث ناقشنا تقدم الشركة وجدّدنا تأكيدنا على مسارها الاستراتيجي. واعتمد المجلس استثمارات كبرى جديدة ضمن منظومة تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز دور MGX كممكن عالمي للابتكار».

وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان «تواصل MGX من خلال هذه المبادرات المضي قدماً في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز مستقبل مستدام ومزدهر للجميع».

واعتمد مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، عدداً من المشاريع الاستثمارية في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تشمل أشباه الموصلات والبنية التحتية والتطبيقات، أبرزها استثمار إضافي في شركة (أوبن إيه آي - OpenAI)، وذلك ضمن جولة التمويل الأخيرة التي قيّمت الشركة بنحو 300 مليار دولار أميركي. ويأتي هذا الاستثمار انعكاساً لثقة «إم جي إكس» المتزايدة في قدرات شركة OpenAI وإمكاناتها، وتسارع نمو إيراداتها، ودورها المتواصل في تعزيز تفاعل المستخدمين.

كما انضمت «إم جي إكس» إلى «سيلفر ليك» كمستثمر استراتيجي في صفقة الاستحواذ على حصة قدرها 51% في شركة «ألتيـرا» والتي تم تقييمها بنحو 8.7 مليار دولار أميركي، مما رسّخ مكانتها كأكبر شركة مستقلة عالمياً متخصصة في مجال مصفوفات البوابات المنطقية القابلة للبرمجة.

وشاركت «إم جي إكس» في قيادة جولة التمويل من فئة K لصالح شركة «داتا بريكس»، بقيمة مليار دولار أميركي، وذلك مواكبة لمسيرة الشركة ونموها المتسارع.

بهذه المناسبة، قال أحمد يحيى الإدريسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «إم جي إكس»: «تكرّس «إم جي إكس» جهودها لتمكين عملية النمو والتوسع في الجيل الجديد من رواد الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. ومن خلال شراكاتنا مع أبرز الشركات التكنولوجية والمؤسسات الاستثمارية، نعمل على تطوير بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي، ودفع عجلة الابتكار في مجال التطبيقات، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية ودفع مسيرة النمو الاقتصادي المستدام للجميع».

حضر الاجتماع معالي خلدون خليفة المبارك، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، وبينغ شياو، ومارتن إيدلمان، وأحمد يحيى الإدريسي.

يشار إلى أن شركة «إم جي إكس» تأسست في مارس 2024 من قبل مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي وهي شركة استثمارية في مجال التكنولوجيا تركّز على تسريع تطوير واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة من خلال شراكات عالمية رائدة في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم.

وتستثمر«إم جي إكس» في القطاعات التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحقق فيها قيمة وأثراً اقتصادياً واسع النطاق، بما في ذلك أشباه الموصلات، والبنية التحتية، والبرمجيات، والخدمات المدعومة بالتكنولوجيا، وعلوم الحياة، والأتمتة، والروبوتات.