منشور غامض لترامب بشأن “إنجازات عظيمة” في الشرق الأوسط

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب كلمات غامضة على منصته “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي، الأحد.
وكتب ترامب في منشوره: “لدينا فرصة حقيقية لتحقيق إنجازات عظيمة في الشرق الأوسط”، من دون تحديد مقصده.
وأضاف الرئيس الأميركي: “الجميع على أهبة الاستعداد لحدث استثنائي، لأول مرة على الإطلاق”.
وختم ترامب منشوره قائلا: “سنحققه! الرئيس ترامب”.
ومن غير الواضح إذا كان ترامب يقصد إحداث تقدم في مساعي وقف إطلاق النار في غزة.
وكان ترامب كشف عن خطة لوقف حرب غزة المستمرة منذ عامين، تتضمن 21 بندا، ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين لمناقشتها.
سكاي نيوز
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
