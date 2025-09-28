ترامب يتعهد بتحقيق "إنجازات عظيمة في الشرق الأوسط"

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن هناك "فرصة حقيقية لتحقيق إنجازات عظيمة في الشرق الأوسط".

ولم يقدم ترامب تفاصيل عن إعلانه الذي جاء بعد أيام من تصريحه بأنه على وشك التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضاف ترامب، في منشور على منصة (تروث سوشيال) المملوكة له "لدينا فرصة حقيقية لتحقيق إنجازات عظيمة في الشرق الأوسط. الجميع على استعداد لشيء مميز. شيء سنحققه لأول مرة على الإطلاق".

وكان ترامب صرح، أمس الجمعة أمام صحافيين في واشنطن "أظن أن لدينا اتفاق" بشأن غزة.