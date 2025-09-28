اخبار العالم

ترامب يتعهد بتحقيق "إنجازات عظيمة في الشرق الأوسط"

0 نشر
0 تبليغ

ترامب يتعهد بتحقيق "إنجازات عظيمة في الشرق الأوسط"

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن هناك "فرصة حقيقية لتحقيق إنجازات عظيمة في الشرق الأوسط".
ولم يقدم ترامب تفاصيل عن إعلانه الذي جاء بعد أيام من تصريحه بأنه على وشك التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
وأضاف ترامب، في منشور على منصة (تروث سوشيال) المملوكة له "لدينا فرصة حقيقية لتحقيق إنجازات عظيمة في الشرق الأوسط. الجميع على استعداد لشيء مميز. شيء سنحققه لأول مرة على الإطلاق".
وكان ترامب صرح، أمس الجمعة أمام صحافيين في واشنطن "أظن أن لدينا اتفاق" بشأن غزة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا